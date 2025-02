Vergessenes Xbox-Exclusive mit wunderschöner Grafik lebt! Phil Spencer gibt Update zu vielversprechendem Open World Spiel

Das Vergessenheit geratene Xbox-Exclusive von Entwickler Rare lebt!

Rare zählt seit den 1990er-Jahren dank Klassikern wie GoldenEye 007, Banjo-Kazooie oder Perfect Dark zu den bekanntesten Entwicklern überhaupt. Zwar erschien zuletzt 2018 mit Sea of Thieves noch ein bis heute überaus beliebter Titel, um ihr neustes Spiel Everwild war es jedoch viele Jahre lang verdächtig still.

So still, dass das Open World-Abenteuer seit seiner Enthüllung vor über fünf Jahren mittlerweile in Vergessenheit geriet und man sich durchaus die Frage stellen musste, ob das Projekt überhaupt noch existiert. Doch das tut es, wie wir dank einer frischen Aussage von Xbox-Chef Phil Spencer jetzt wissen.

Nach der Ankündigung die Hiobsbotschaft

Nochmal zur Erinnerung: Everwild entuppte sich in einem ersten Trailer als wunderschönes Action-Adventure, das uns in eine malerische Open Wold voller Fantasiewesen schickt. Nach der Ankündigung 2019 kam es laut Berichten jedoch zu großen Unstimmigkeiten bei Entwickler Rare, in dessen Folge Creative Director Simon Woodroffe das Studio verließ.

Laut damaligen Quellen wurde Everwild unter seinem neuen Game Director Gregg Mayles komplett überarbeitet und die Entwicklung neu gestartet. Sogar die Ausrichtung des Spiels soll sich geändert haben – was das genau bedeutet, ist derweil unklar.

Hier könnt ihr euch noch einmal den ersten und bislang einzigen Trailer von Everwild anschauen:

Everwild lebt, sagt Phil Spencer

Jetzt aber die frohe Botschaft: Everwild lebt! Das behauptet zumindest niemand Geringeres als Xbox-Chef Phil Spencer höchstpersönlich, der sich im aktuellen Xbox Era-Podcast zum Spiel äußerte.

"(...) Und das andere kann ich sagen, weil ich kürzlich bei Rare war. Es ist schön, das Team bei Everwild zu sehen und die Fortschritte, die sie machen."

Auf die Nachfrage, dass seit dem letzten Info-Happen bereits einige Zeit vergangen ist, antwortet Spencer:

"Das stimmt. Und wir konnten diesen Teams Zeit für ihre Arbeit geben, was gut ist, und trotzdem ein Portfolio haben, wie wir es haben. Es ist wie ein Traum, den Matt (Booty) und ich schon lange hegen, und es ist gut, dass es endlich so weit ist. Wir können diesen Teams Zeit geben."

Wann wir mit ersten konkreten Infos zu Everwild rechnen können, ließ Spencer derweil offen. An der Stelle lässt sich also nur hoffen, dass Rare nicht nur genug Zeit für die Umsetzung bekommt, sondern auch die nötigen Ressourcen, um einen echten Blockbuster zu entwickeln. Einer, der bestenfalls in die Fußstapfen von Rares Klassikern wie GoldenEye 007 oder zuletzt Sea of Thieves tritt.

Hattet ihr Everwild noch auf dem Schirm und was erhofft ihr euch vom neuen Rare-Spiel?