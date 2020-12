Ex-Entwickler von The Last of Us arbeitet an AAA-Spiel für Zenimax

Quentin Cobb arbeitete beim Studio Naughty Dog sowohl an The Last of Us als auch an Uncharted 4 mit. Jetzt aber ist er Senior Game Designer bei Zenimax Online. Dort entwickelt er mit einem Team ein neues Spiel, das ein sogenanntes AAA-Projekt ist.

Gemeinsam mit ihm arbeiten noch Personen am Titel, die zuvor an Destiny, Red Dead Redemption, Shadow of Mordor, XCOM und Battlefield beteiligt waren.

Was könnte das für ein Spiel sein?

Ein großes, neues Projekt: Dass Zenimax Online an einem neuen Spiel arbeitet, ist schon seit längerem bekannt, Das Studio sucht immer wieder Mitarbeiter für ein großes, neues Projekt. Laut Quentin Cobb handelt es sich dabei um eine komplett neue Marke. Wir werden hier also nicht ein Fallout Online oder einen Nachfolger von The Elder Scrolls Online sehen, sondern können uns auf etwas komplett Neues freuen.

Da so viele Entwickler am Projekt beteiligt sind, die zuvor an Onlinespielen gearbeitet haben, liegt der Gedanke nahe, dass wir mit dem neuen Projekt auch wieder ein Onlinegame bekommen. Allerdings sind zudem Personen beteiligt, die an Spielen mitgewirkt haben, welche den Schwerpunkt auf die Story setzten, beispielsweise The Last of Us oder Shadow of Mordor.

Wird es ein MMORPG? Es ist daher denkbar, dass auch das neue Spiel wieder einen starken Fokus auf Geschichten legt. Das ist auch beim MMORPG The Elder Scrolls Online so. Ob wir aber ein weiteres Online-Rollenspiel bekommen, ist eher fraglich. Zenimax Online könnte sich nämlich damit selbst Konkurrenz machen. Etwas, das in Richtung Destiny 2 oder Red Dead Online geht, wäre aber durchaus möglich. Nun müssen wir abwarten, bis dieses Spiel offiziell vorgestellt wird.

Was erwartet ihr von diesem neuen AAA-Spiel? Glaubt ihr, dass es ein weiteres MMORPG wird?