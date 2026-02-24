Läuft gerade Graue Moral, Open World und Hühnermonster: Wird Fable ein Witcher 3.5?
Graue Moral, Open World und Hühnermonster: Wird Fable ein Witcher 3.5?

Graue Moral, Open World und Hühnermonster: Wird Fable ein Witcher 3.5?

Christian Fußy
24.02.2026 | 15:00 Uhr

Wir haben endlich erstes Gameplay zu Fable gesehen und … warte mal! Kommt euch das nicht auch irgendwie bekannt vor? Irgendwie sieht das doch ein bisschen aus wie The Witcher 3, oder nicht? Dass Fable die DNS von CD Projekt RED enthält, ist eigentlich auch kein Wunder, immerhin haben an dem RPG einige Witcher-Veteranen gearbeitet, darunter auch der Combatdesigner. Aber gehen die Gemeinsamkeiten noch tiefer? Oder anders gesagt: Wird das neue Fable ein ähnlich episches Fantasy-RPG wie Witcher 3? Oder verbirgt sich hinter dem Reboot vielleicht doch etwas ganz anderes? Wir verraten euch, ob ihr als Fans düsterer Fantasy bei Fable an der richtigen Adresse seid und was ihr sonst noch über die Reihe wissen müsst.
Fable

Genre: Rollenspiel

Release: 2026 (PC, Xbox Series X/S)

