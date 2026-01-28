"Die Welt sieht wunderschön aus, bin gespannt auf mehr": Auch die Baldur's Gate 3-Entwickler freuen sich auf das Open World-RPG, dessen Gameplay letzte Woche etliche Gamer begeisterte

Auf dieses RPG sind auch wir gespannt.

Baldur's Gate 3 ist ein Spiel der Superlative und hat Maßstäbe gesetzt, die in den kommenden Jahren nur schwer erreichbar sein dürften. Das gilt insbesondere für den Rollenspiel-Sektor. Die Entwickler des RPG-Meisterwerks sind jetzt aber erst mal gespannt auf einen anderen Genre-Titel, der noch 2026 erscheint.

Baldur's Gate 3-Entwickler wollen mehr von diesem RPG sehen - und uns geht's genauso

Letzte Woche fand das Xbox Developer Direct-Showcase statt und hatte endlich wieder Neues zur großen Rollenspiel-Hoffnung Fable im Gepäck. Das Material und die Aussagen des Entwicklerteams haben für jede Menge Schlagzeilen und Diskussionen auf Social Media gesorgt, bei denen auch prominente Namen mitmischten.

0:38 Fable hat endlich einen groben Release-Zeitraum und zeigt im Trailer zahlreiche Gameplay-Szenen

Autoplay

Swen Vincke von Larian teilt auf X/Twitter den Showcase und bemerkt dazu:

Mir hat das Fable-Showcase gut gefallen - Die Welt sieht wunderschön aus. Ich bin gespannt auf mehr.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Auch Larians Publishing Director Michael Douse meldet sich zu Wort und repostet den Beitrag. In den Kommentaren bemerkt er: "Du erkennst, dass Fable ein Fantasy-Rollenspiel ist, weil du zum Großgrundbesitzer werden kannst." Ein User reagiert darauf mit: "Und/oder ein reicher Trottel." Woraufhin Douse antwortet:

Oh mein Gott, es ist gerade das Spiel geworden, auf das ich mich am meisten freue.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Auch wenn letzterer Kommentar natürlich eine scherzhafte Reaktion ist, hat Larian das Spiel – wenig verwunderlich – genauestens im Blick. Und auch ganz allgemein gehört Playgrounds Fable-Reboot zu den spannendsten Neuerscheinungen in diesem Jahr.

So hat der Entwickler beispielsweise verraten, dass sich in der Open World von Albion 1000 "handgefertigte" NPCs herumtreiben, die uns alle unterschiedliche Dinge zu erzählen haben und ihren eigenen Tagesabläufen nachgehen.

Noch dazu sollen sie dank Moralsystem und schwerwiegender Entscheidungen sehr unterschiedlich auf uns reagieren. Daneben können wir offenbar sämtliche Häuser kaufen, ein Geschäft aufbauen und (nahezu?) alle NPCs heiraten.

Auch wir sind sehr gespannt, ob Playground diese Versprechen wirklich alle hält und wie gut diese Elemente im Spiel letzten Endes umgesetzt sind. Zudem gibt es noch viele offene Fragen und wir können es kaum erwarten, mehr Gameplay am Stück zu sehen – oder bestenfalls selbst mal Hand anlegen zu dürfen.

Wie ist euer Gefühl, Fable betreffend? Klingt alles gut oder beunruhigen euch die Fragezeichen, die es noch gibt? Stimmt ihr Vincke zu?