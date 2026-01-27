Fable: Release, Plattformen, möglicher Preis und alle Infos zum großen Fantasy-RPG

Wir fassen alles Wichtige zu Fable für euch zusammen.

Das neue Fable gehört sicherlich zu den spannendsten Spiele-Releases 2026. Das Reboot der beliebten RPG-Reihe kommt dieses Mal nicht vom Original-Studio Lionhead, sondern von Playground Games, eigentlich bekannt für die Forza Horizon-Reihe. Lange war es sehr still um das kommende Fantasy-Rollenspiel, inzwischen gibt es allerdings neue Infos.

1:00:43 Fable hat uns beeindruckt - und Forza Horizon 6 auch

Fable-Release, Plattformen und möglicher Preis

Wann erscheint das neue Fable? Fable soll im Herbst 2026 endlich herauskommen, einen konkreten Release-Termin gibt es allerdings noch nicht.

Auf welchen Plattformen erscheint Fable? Eigentlich ist die Rollenspiel-Reihe eine der großen Xbox-Marken, aber inzwischen wissen wir, dass das Spiel im Herbst zeitgleich auch auf PS5 und dem PC landen wird.

Was wird Fable kosten? Genaue Editionen und Preise sind noch nicht bekannt, aber wir gehen von einem Vollpreis-Release aus. Zudem wird das Rollenspiel auch direkt zum Release im Game Pass landen.