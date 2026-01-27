Fable: Release, Plattformen, möglicher Preis und alle Infos zum großen Fantasy-RPG

Wir fassen für euch alles über das Fable-Reboot zusammen, das von Playground Games entwickelt wird.

Samara Summer
27.01.2026 | 17:34 Uhr

Wir fassen alles Wichtige zu Fable für euch zusammen. Wir fassen alles Wichtige zu Fable für euch zusammen.

Das neue Fable gehört sicherlich zu den spannendsten Spiele-Releases 2026. Das Reboot der beliebten RPG-Reihe kommt dieses Mal nicht vom Original-Studio Lionhead, sondern von Playground Games, eigentlich bekannt für die Forza Horizon-Reihe. Lange war es sehr still um das kommende Fantasy-Rollenspiel, inzwischen gibt es allerdings neue Infos.

Video starten 1:00:43 Fable hat uns beeindruckt - und Forza Horizon 6 auch

Fable-Release, Plattformen und möglicher Preis

Wann erscheint das neue Fable? Fable soll im Herbst 2026 endlich herauskommen, einen konkreten Release-Termin gibt es allerdings noch nicht.

Mehr zum Thema
Fable: Das Fantasy-RPG hat endlich einen Release-Zeitraum - und kommt auch direkt für die PS5
von Annika Bavendiek
Fable: Das Fantasy-RPG hat endlich einen Release-Zeitraum - und kommt auch direkt für die PS5

Auf welchen Plattformen erscheint Fable? Eigentlich ist die Rollenspiel-Reihe eine der großen Xbox-Marken, aber inzwischen wissen wir, dass das Spiel im Herbst zeitgleich auch auf PS5 und dem PC landen wird.

Was wird Fable kosten? Genaue Editionen und Preise sind noch nicht bekannt, aber wir gehen von einem Vollpreis-Release aus. Zudem wird das Rollenspiel auch direkt zum Release im Game Pass landen.

Fable

Fable

Genre: Rollenspiel

Release: 2026 (PC, Xbox Series X/S)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
