Fall Guys verschenkt wieder ein Gratis-Kostüm an alle Spieler

Das Multiplayer-Spiel Fall Guys: Ultimate Knockout hatte mit Cheatern zu kämpfen und das Entwicklerteam arbeitete hart daran, Methoden zu entwickeln, wie gegen diese Betrüger*innen vorgegangen werden könnte. Das hat nun etwas Zeit in Anspruch genommen, in der die Fans natürlich weiter von den Cheatern genervt wurden. Mit dem großen Update in dieser Woche wurden endlich neue Anti-Cheat-Maßnahmen eingeführt.

Ein Kostüm für alle! Als kleine Entschuldigung, weil dies so lange gedauert hat, verteilen die Entwickler*innen jetzt ein cooles Geschenk. Dabei handelt es sich um das Twinklycorn-Kostüm. Mit diesem sehen eure Figuren dann wie ein Einhorn im Tutu aus. Inklusive Feenflügel. Das neue Outfit ist eine alternative Version des Einhorn-Kostüms, welches es bereits im Spiel gibt. Diese neue Variante ist aber ultra-selten.

Das Team erklärt, dass dieses Geschenk in den kommenden Wochen zugestellt wird. Wann genau, ist noch nicht bekannt. Haltet also die Augen offen. Das Kostüm dürfte dann in eurem Spiel erscheinen und ihr könnt es eurem Fall Guy dann anziehen.

Fall Guys legt großen Wert auf Kostüme

Kostüme sind wichtig im Spiel, denn so unterscheidet ihr euch von den anderen Spieler*innen. In dem Chaos, das beim Rennen zum Ausgang des Levels oder bei den Minispielen entstehen kann, ist es natürlich sehr nützlich, wenn ihr eure Figur immer im Blick habt und sie nicht unter all den anderen Fall Guys verliert. Außerdem machen die Kostüme natürlich auch optisch was her.

Im Oktober soll im Übrigen die zweite Season von Fall Guys starten. Ihr dürft euch auf einige interessante Neuerungen und Überraschungen einstellen. Das Thema soll Mittelalter sein und ihr bekommt Drachen, Ritter, Burgen und dergleichen zu sehen.

Freut ihr euch über das kostenlose Kostüm? Spielt ihr noch immer Fall Guys?