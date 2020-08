Fall Guys: Alles was ihr zum Multiplayer, Splitscreen, Koop & mehr wissen müsst

Fall Guys ist vor kurzem erschienen und hat einen großen Hype ausgelöst. Doch viele stellen sich Fragen rund um den Mehrspieler. Wir klären, was ihr zu Lobbies, den Splitscreen, Koop-Optionen und vieles mehr wissen müsst.

So funktioniert der Multiplayer bisher

In Fall Guys spielt ihr immer gegen 59 andere Kontrahenten und ganz am Ende kann nur einer gewinnen. Dabei gibt es bisher nur einen Modus und ihr könnt lediglich in eine zufällige Lobby mit zufälligen Gegnern gehen.

Damit ihr aber nicht ganz alleine seid, könnt ihr eine Gruppe mit Freunden erstellen. Ihr könnt ein Squad bestehend aus maximal vier Mitspieler*innen erstellen. Drückt dafür im Hauptmenü die Dreieck-Taste und wählt dann die mitspielenden Freunde aus eurer Liste aus. Sobald alle auf "Bereit" klicken, werdet ihr zusammen einer Lobby mit bis zu 60 Kontrahenten zugeteilt.

Jeder für sich: Sobald ihr aber eine Runde startet, seid ihr auf euch selbst gestellt. Das Spiel versucht euch zwar immer in Team-Spielen zusammen zu halten aber im Finale heißt es trotzdem jeder gegen jeden. Es kann wirklich nur ein Fall Guy den Sieg und die Krone erhalten. Es gibt sogar extra eine Trophäe dafür, in einer Dreier- oder Vierergruppe am Ende zu gewinnen. Alle Trophäen im Spiel seht ihr hier:

Diese Funktionen sollen in Zukunft noch kommen

Hier kommen wir zu den Features, die sich viele Spieler*innen bereits wünschen, die aber noch nicht im Spiel sind.

So steht's um lokalen Mehrspieler, Splitscreen und Crossplay: Viele wünschen sich diese Features aber noch sind sie nicht im Spiel. Ihr könnt zwar Gruppen erstellen und mit Freunden online mit mehreren Konsolen zusammenspielen, aber weitere Optionen gibt es nicht. Lokal mit Bots oder Splitscreen online ist derzeit nicht möglich. Crossplay mit PC-Spieler*innen ist ebenfalls bislang nicht vorhanden.

Die Entwickler sind auf Reddit, Discord und Twitter sehr aktiv, wo sie auch offen über die Zukunft von Fall Guys reden. Dort haben sie bereits bestätigt, dass sie Pläne haben an den sehr oft erwähnten Funktionen zu arbeiten. Gerade Cross-Play und Splitscreen stehen weit oben auf der Prioritäten-Liste.

Wann irgendeins dieser neuen Features hinzugefügt wird, ist noch nicht bekannt. Spätestens bis zur zweiten Saison, die in zwei Monaten startet, soll es aber neue Funktionen geben. Wie es inhaltlich mit dem Spiel weitergeht, lest ihr hier:

Das ist der aktuelle Stand, wie es um die Mehrspieler-Optionen in Fall Guys steht. Falls ihr Hilfe braucht, in den einzelnen Minispielen zu gewinnen, dann hat GamePro für euch genau das richtige. In unserem Guide zeigen wir alle möglichen Runden und geben euch hilfreiche Tipps.

Habt ihr schon Fall Guys im Mehrspieler gespielt? Fehlen euch auch Funktionen wie Splitscreen oder Cross-Play?