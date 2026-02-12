Gamer bringt seinem Freund bei Fallout 4 zu spielen - er findet nach 3 Stunden direkt eines der seltensten Items

Ein Fallout 4-Fan berichtet, wie sein Freund, dem er das Spiel frisch beigebracht hat, nach nur drei Stunden eines der seltensten Items findet.

Cassie Mammone
12.02.2026 | 07:00 Uhr

Da erspäht der Vault-Boy einen seltenen Gegenstand. Die Frage ist nur, ob er dafür 3 oder 1.500 Stunden gebraucht hat, denn für diesen Item-Fund muss man ein Glückspilz sein. Da erspäht der Vault-Boy einen seltenen Gegenstand. Die Frage ist nur, ob er dafür 3 oder 1.500 Stunden gebraucht hat, denn für diesen Item-Fund muss man ein Glückspilz sein.

Kennt ihr das, wenn ihr Freunden ein Spiel zeigt, von dem ihr besessen seid, und dann sind die einfach direkt besser als ihr? Bei Reddit-User “stealthyCHARIZARD2“ war das nicht beim Skill der Fall, sondern viel eher beim Glück, das änderte aber nichts an der verblüffenden Situation.

Dieser Artikel ist bereits in einer früheren Version erschienen. Wir haben die aktuelle Sachlage noch mal für euch überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Video starten 18:28 Fallout 5: Was wollen die Fans wirklich? Wir waren für euch im echten Nevada!

Spieler findet eines der seltensten Fallout 4-Items nach nur 3 Stunden Spielzeit

Eigentlicht machte “stealthyCHARIZARD2“ Freund sich noch frisch mit den Gegebenheiten des Ödlands vertraut, da "stolpert" er/sie nach nur 3 Spielstunden über ein seltenes Item.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das seltene Item, um das es sich handelt, ist ein Leopardenmuster-Halstuch aus Fallout 4. Klingt erstmal unspektakulär, sodass es durchaus von einigen Spieler*innen übersehen wird. “DstinctNstincts“ schreibt etwa unter dem Post, dass er oder sie das Halstuch auch beim Fall eines Fundes nicht einmal aufheben würde. Einen wirklichen Wert hat das Halstuch nämlich nicht.

Trotzdem ist es eines der seltensten Items im Spiel, weil es nur bestimmte Gegner*innen fallen lassen können und die Drop-Chance hierfür unfassbar niedrig ist. “yellow_gangstar“ hat das erste Leopardenmuster-Halstuch erst nach sagenhaften 1.500 Stunden gefunden. Daher konnte der Redditor und erfahrene Fallout-Spieler das enorme Glück seines Freundes kaum fassen – so wie viele andere, wie die knapp 9.000 Upvotes zeigen.

Mehr zu Fallout 4
Fallout Staffel 3: Wir haben uns für euch angeschaut, wie lange der Ghul nach Colorado latschen muss und was ihn auf dem Weg erwarten könnte
von Annika Bavendiek
Das Level Cap von Fallout 4 ist Level 65.535 und wer mehr XP holt, crasht das ganze Spiel - und darum ist das so
von Eleen Reinke
'Ich wusste das nie': Fallout 4-Fans stellen fest, dass sie 9 Jahre lang das Hacking-Minispiel falsch gespielt haben
von Eleen Reinke

Ihr könnt mit dem Leopardenmuster-Halstuch ein bisschen stylischer durch das Ödland stapfen oder Dogmeat für ein visuelles Upgrade damit ausrüsten. “6ix02“ hat noch einen kreativeren Vorschlag, laut dem ihr mit dem Halstuch das Gesicht von weniger hübschen Siedler*innen verdecken könnt. “TardDas“ antwortet mit dem perfekten Szenario darauf:

„Stell dir vor, du bestreitest deinen Alltag und dann kommt jemand in einem Vaultsuit vorbei und zwingt dich dazu, ein Halstuch anzuziehen, nur weil du hässlich bist. Absolut herzzerreißend.“

Der Glückspilz wird sich mit dem Leopardenmuster-Halstuch das Spiel also nicht wie mit einer besonderen Waffe einfacher machen. Auch wenn der Nutzen also größtenteils aussteht, so erinnert der Beitrag von “stealthyCHARIZARD2“ daran, dass in Fallout 4 Details aller Art versteckt sind, wie eben dieses Halstuch.

Welches Fallout-Item ist euch im Gedächtnis geblieben?

zu den Kommentaren (3)
Kommentare(3)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Fallout 4

Fallout 4

Genre: Rollenspiel

Release: 10.11.2015 (PC, PS4, Xbox One)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 2 Tagen

Fallout Season 3: Release, Cast und wohin es die Story ziehen könnte

vor 6 Tagen

Fallout Staffel 3: Wir haben uns für euch angeschaut, wie lange der Ghul nach Colorado latschen muss und was ihn auf dem Weg erwarten könnte

vor einer Woche

Das Level Cap von Fallout 4 ist Level 65.535 und wer mehr XP holt, crasht das ganze Spiel - und darum ist das so

vor einer Woche

'Ich wusste das nie': Fallout 4-Fans stellen fest, dass sie 9 Jahre lang das Hacking-Minispiel falsch gespielt haben

vor einer Woche

Fallout 4: Vergesst Vault-Tec, die mieseste Betrugsmasche im Spiel sind die Pulowski-Erhaltungsbunker
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
ARC Raiders ist so erfolgreich, dass Embark jetzt lange leben kann - und das Studio arbeitet schon am nächsten potenziellen Hit

vor 20 Minuten

ARC Raiders ist so erfolgreich, dass Embark jetzt "lange leben kann" - und das Studio arbeitet schon am nächsten potenziellen Hit
One Piece: Die Leaks zu Kapitel 1.174 haben eine riesige Überraschung: eine Drachen-Teufelsfrucht, die selbst Kaido um Längen in den Schatten stellen soll

vor 55 Minuten

One Piece: Die Leaks zu Kapitel 1.174 haben eine "riesige" Überraschung: eine Drachen-Teufelsfrucht, die selbst Kaido um Längen in den Schatten stellen soll
Dragon Ball-Spiel zeigt die krasseste Animation von Gokus Kamehameha und Fan entdecken im Hintergrund alle Kämpfer von Universum 7

vor einer Stunde

Dragon Ball-Spiel zeigt die krasseste Animation von Gokus Kamehameha und Fan entdecken im Hintergrund alle Kämpfer von Universum 7
Riesige Diablo 2-Überraschung: Erste neue Klasse nach 25 Jahren angekündigt - und ihr könnt sie sofort zocken   1  

vor 5 Stunden

Riesige Diablo 2-Überraschung: Erste neue Klasse nach 25 Jahren angekündigt - und ihr könnt sie sofort zocken
mehr anzeigen