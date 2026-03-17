Pokémon Pokopia: Es gibt eine versteckte Untergrundbasis auf einer geheimen Insel, in der ihr seltene Items finden könnt

In einer geheimen Untergrundbasis könnt ihr euch unter anderem einen schicken Glurak-Teppich sichern.

In den Gebieten von Pokémon Pokopia könnt ihr viele Geheimnisse entdecken, die vom Entwicklerteam versteckt wurden. Das gilt auch für die “Developer Island”, eine offizielle Online-Insel, die ihr besuchen könnt. Hier versteckt sich sogar ein geheimer Bunker mit coolen Items!

Was gibt es im Versteck zu sehen?

Habt ihr das Versteck gefunden, könnt ihr dort ganz einfach mit eurem Fotoapparat Gegenstände für eure eigene Insel freischalten. Dazu zählt beispielsweise das Delegator-Plüschi, mit dem euch Driftlon auf eine zufällige Wunderinsel bringen kann.

Außerdem findet ihr hier einen schicken Glurak-Teppich, der jedes Heim ordentlich aufwertet und ihr könnt euch verschiedene Inspirationen dafür holen, was sich mit Bewegungsmeldern in Pokopia alles anstellen lässt.

1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Autoplay

So findet ihr den Bunker der Entwicklerinsel

Als erstes müsst ihr die Entwicklerinsel betreten. Da es sich um ein Online-Feature handelt, benötigt ihr eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online. Außerdem braucht ihr das Item “Mysteriöse Brille” und den Code der Insel.

So betretet ihr die Entwicklerinsel

kauft die Mysteriöse Brille am PC beim Pokémon Center setzt sie auf, daraufhin erscheint ein neues Fenster gebt den Code PXQC G03S ein daraufhin teleportiert ihr euch zur Insel

Hier könnt ihr euch nun frei umschauen und die Gegend erkunden. Es lohnt sich auch, denn Entwickler Omega Force hat viele schöne Details versteckt.

Die Basis hat zwei Eingänge

Bunkereingang: Am Strand könnt ihr einen Deckel im Boden finden. Öffnet ihn und klettert nach unten!

Am Strand könnt ihr einen Deckel im Boden finden. Öffnet ihn und klettert nach unten! Garage: An einer Seite des Berges findet ihr eine unscheinbare Garage. Im hinteren Bereich könnt ihr euch als Ditto durch ein kleines Loch in der Wand zwängen.

Wie das Ganze im Spiel aussieht, seht ihr beispielsweise hier im YouTube-Video von Sirloin:

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Wenn ihr unten seid, könnt ihr zwar nichts direkt abbauen oder verändern, aber euer Fotoapparat ist euer bester Freund! Wenn ihr Gegenstände entdeckt, die ihr gerne auf eurer Insel haben möchtet, könnt ihr sie mit den richtigen Fotos am 3D-Drucker in eurem Pokémon Center herstellen.

So nutzt ihr den 3D-Drucker

Öffnet eure Kamera mit der “Minus”-Taste. Wechselt mit X in den Objekt-Modus. Macht jetzt ein Foto von einem Gegenstand, der euch interessiert. Ihr seht den Namen des Objekts, das ihr gerade im Fokus habt und könnt so kontrollieren, ob ihr das Bild korrekt aufnehmt. Besucht ein Pokémon Center auf eurer Insel und geht zum 3D-Drucker. Hier könnt ihr gegen Seltene Pokémetallbarren die Items von euren Fotos ausdrucken.

Auf diese Weise könnt ihr euch natürlich auch auf den Inseln anderer Pokopia-Fans bedienen. Falls ihr also mal Online unterwegs seid und etwas schönes seht, das ihr noch nicht freigeschaltet habt, zückt einfach eure Kamera! Beachtet allerdings, dass ihr maximal 20 Bilder gleichzeitig speichern könnt.

Was denkt ihr: Habt ihr den geheimen Bunker auf der Entwicklerinsel schon gefunden?