Das wurde aber auch Zeit: 2026 hat seinen ersten großen 90er-Titel auf Opencritic

Nur ein großes Spiel hat dieses Jahr bisher die 90 geknackt. Und das auch nur auf einer der zwei bekanntesten Wertungs-Plattformen.

Wir haben inzwischen März und schon ein paar gute bis sehr gute Releases hinter uns. Ganz vorne mit dabei ist das neue Resident Evil. Das hat aber die wichtige 90er-Marke ganz knapp verfehlt. Jetzt gibt es allerdings ein erstes großes Spiel, das es geschafft hat.

Die erste große 90 ist ein Nintendo-Exclusive

Sicher habt ihr bereits geahnt, dass es um Pokémon Pokopia geht. Die Life Sim im Animal Crossing-Stil, bei der ihr es Taschenmonstern richtig gemütlich macht, ist bereits am 5. März erschienen. Der Wertungsschnitt hat sich nach dem Embargofall aber immer mal wieder ein wenig verändert. Schließlich hat er sich aber auf Opencritic bei der glatten 90 eingepegelt.

1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

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Damit reiht sich das Switch 2-Exclusive vor den anderen starken Releases in diesem Jahr ein – allerdings nur auf Opencritic. Auf Metacritic fehlt nämlich ein Pünktchen. So sieht es bei einigen anderen der großen Hoffnungsträgern im ersten Quartal aus:

Unter anderem Mewgenics, das neue Spiel von The Binding of Isaac-Entwickler Edmund McMillen, konnte sich kurzzeitig sogar mal die 90 auf Metacritic schnappen, dann fiel der Schnitt allerdings wieder. Auf der Plattform sind Pokopia und Resident Evil Requiem gleichauf. Ersteres schnappt sich lediglich auf Opencritic die Führung.

In unserem Test hat die Pokémon Sim zwar keine 90 erreicht, trotzdem hatte auch Tester Max viel Spaß mit dem Spiel:

Ein weiteres Spiel schnappt sich die 90 auf Opencritic

Pokopia ist aktuell das einzige "große" Spiel mit einem 90er-Schnitt auf der Plattform, allerdings mischt hier noch ein anderer Titel mit, den ihr wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm habt, nämlich Lost and Found Co. Das bunte Wimmelbild-Spiel ist am 6. März, also einen Tag nach Pokopia, für PC herausgekommen.

Allerdings errechnet sich der Opencritic-Schnitt auch nur aus 12 Wertungen. Auch auf Metacritic steht der Indie-Titel bei der 90, hier sind jedoch dann noch weniger, nämlich nur 4 Reviews gelistet, und das Spiel taucht damit nicht in der Rangliste der bestbewerteten Spiele 2026 auf.

Richtig spannend wird es aber morgen. Da fällt nämlich das Embargo für Crimson Desert, also eines der am sehnlichsten erwarteten Spiele in diesem Jahr. Ob das Open World Adventure mit dem Hype mithalten kann und womöglich tatsächlich die 90er-Marke sprengt – oder sich das Team zu viel vorgenommen hat – wird sich dann ab 23 Uhr zeigen.

Hattet ihr damit gerechnet, dass Pokopia der erste 90er-Titel 2026 wird?