Die 1. Staffel der Fallout-Serie könnt ihr jetzt komplett gratis schauen - Amazon hat alle 8 Folgen mal eben auf YouTube veröffentlicht

Aktuell läuft noch die zweite Staffel der Fallout-Serie bei Amazon Prime Video. Am gestrigen Mittwoch lief Folge 7, die nach einer überraschenden Ankündigung ein paar Stunden früher live ging – Folge 8 wird es ihr nächsten Mittwoch als großes Staffelfinale gleichtun.

Nun haut Amazon die nächste Überraschung raus, die es in sich hat: Wir können die komplette erste Staffel jetzt kostenlos schauen.

Ihr könnt jetzt Fallout Staffel 1 gratis schauen - ganz ohne Amazon Prime-Abo

Normalerweise läuft die Fallout-Serie mit Staffel und Staffel 2 exklusiv auf Amazon Prime, was bedeutet, dass nur zahlende Abonnent*innen Zugriff auf die Serie haben. Das ändert sich nun teilweise – und eventuell nur zeitweise.

Wo kann ich Fallout Staffel 1 kostenlos schauen? Amazon hat gestern die erste Staffel auf den offiziellen YouTube-Kanälen veröffentlicht bzw. ich noch dabei. Während wir diesen Artikel schreiben, sind die ersten beiden Folgen auf Englisch auf dem englischsprachigen Kanal bereits online gegangen – der Rest folgt noch. Auf dem deutschen Kanal von Prime Video sind seit einigen Stunden sogar schon alle 8 Folgen verfügbar.

Wie lange kann ich die erste Staffel auf YouTube schauen? Ob und falls ja, wann die erste Staffel wieder von YouTube verschwinden, ist aktuell nicht ganz klar.

Da es sich hierbei offensichtlich auch um eine Marketing-Strategie handelt, die euch Staffel 2 und damit ein benötigtes Prime-Abo schmackhaft machen soll, kann es gut sein, dass die Folgen früher oder später wieder von den YouTube-Kanälen verschwinden.

Denkbar wäre aber auch, dass in einigen Monaten sogar Staffel 2 kostenlos auf YouTube folgt, um für Staffel 3 zu werben. Eine weitere Season wurde nämlich längst bestätigt – alle Infos dazu lest ihr oben im verlinkten Artikel.

Wollt ihr auf Nummer sicher gehen, solltet ihr euch also mit dem Anschauen beeilen. Wir fragen zur Sicherheit aber auch noch einmal bei Amazon nach und updaten diesen Artikel, wenn wir eine Antwort erhalten.

Was sagt ihr zu diesem Move? Zählt ihr vielleicht zu den Personen, die darauf warten, dass Staffel 2 vollständig ist und ihr auf YouTube nun entspannt Season 1 noch einmal oder gar erstmalig schaut, um euch darauf vorzubereiten?