Fallout 76 ist kurzzeitig Free2Play und bietet euch satte Rabatte

Im Online-RPG Fallout 76 findet ein etwas seltsames Jubiläum statt. Denn am 23. Oktober 2077 fielen im Spiel die Atombomben, welche die Welt vernichteten und Teile der Menschheit in die Bunker zwang. Daher könnt ihr das Spiel jetzt bis zum 26. Oktober kostenlos spielen.

Es gibt noch mehr: Während des Events erwarten euch zudem einige weitere spannende Dinge. So erhaltet ihr Rabatte auf den Kauf der Ingame-Währung Atome:

500 Atome: Rabatt 20% auf den Grundpreis

1000 Atome (+100 Bonus-Atome): 25% Rabatt auf den Grundpreis

2000 Atome (+400 Bonus-Atome): 30% Rabatt auf den Grundpreis

4000 Atome (+1000 Bonus-Atome): 35% Rabatt auf den Grundpreis

Außerdem könnt ihr mal in das Abo Fallout 1st reinschnuppern, welches es euch unter anderem ermöglicht, private Server aufzusetzen. Zusätzlich gibt es doppelte EP und doppelte S.C.O.R.E.-Belohnungen sowie 25% Rabatt auf legendäre Waffen und Rüstungen bei der Lieferantin im Rusty Pick in Ash Heap.

So bekommt ihr einen guten Einblick in das Endzeit-Rollenspiel, in dem ihr gemeinsam mit Freunden agiert. Falls ihr Fallout 76 bisher noch nicht gespielt habt, dann stellt die Free2Play-Woche eine gute Möglichkeit dar, euch ein Bild des Titels zu machen.

Fallout 76 hat sich seit seinem Release im November 2018 stark verbessert und gewandelt. Beispielsweise trefft ihr nun auf NPCs, welche euch mit Quests versorgen. Das Fehlen dieser Charaktere war ein großer Kritikpunkt bei Release. Mit der Free2Play-Woche könnt ihr nun selbst sehen, dass aus Fallout 76 mittlerweile ein ziemlich gutes Online-RPG geworden ist.

Einen Test des durch Wastelanders verbesserten Fallout 76 lest ihr hier:

46 0 Mehr zum Thema Fallout 76 Wastelanders im Test: Ein viel besseres Spiel!

Rabatte für Fallout 76 und Fallout 4

Greift zu: Sollte euch das Multiplayer-RPG gefallen, dann könnt ihr es bis zum 27. Oktober zu vergünstigen Preisen kaufen. Das Spiel wird euch dann um 60% günstiger angeboten. Anstatt 39,99 Euro bezahlt ihr dann nur 15,99 Euro. Die Deluxe-Edition mit einigem zusätzlichen Content steht euch in der Zeit für 29,99 Euro anstatt 59,99 Euro zur Verfügung.

Darüber hinaus bietet euch Bethesda bis zum 27. Oktober sogar einen Rabatt von 70% auf Fallout 4 an, Falls ihr nicht genug vom Endzeit-Szenario bekommen könnt.

Schaut ihr euch Fallout 76 während der Free2Play-Woche an? Habt ihr vor, euch das Endzeit-Spiel zu kaufen?