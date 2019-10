Fallout 76 - Einige Spieler machen Jagd auf 'Premium-Ödländer'

Bethesda hat vor Kurzem das umstrittene Premium-Abo "Fallout 1st" für das Online-RPG Fallout 76 eingeführt. Das Modell wegen des hohen Preises und technischer Mängel von Anfang an unter heftiger Kritik. Ein paar Tage später zeigt sich nun, dass sich dieser Protest auch auf die Ingame-Welt ausbreitet und Premium-Spieler unter Umständen eine schwere Zeit vor sich haben.

Auf Reddit und Twitter berichten Fallout 76-Spieler davon, wie gezielt Jagd auf Fallout 1st-Käufer gemacht wird. Diese sind anhand ihrer Symbole und Items zu erkennen, die es exklusiv für alle Mitglieder des Abos gibt. Offenbar müssen Abonnenten damit rechnen, dass Nicht-Käufer ihren Protest gegen Bethesda auf sie ausweiten.

Der Premium-Service hat die Community im wahrsten Sinne des Wortes gespalten. In einigen Beiträgen ist im Scherz die Rede von einem "Bürgerkrieg" in Appalachia.

Fallout 76 is having a full on class war and I can't stop reading about this trainwreck pic.twitter.com/EDixr4n97K