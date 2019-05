In Fallout 76 gibt es Kannibalen, die aus Spaß andere Spieler fressen

Fallout 76 bietet zwar vielleicht nicht das, was sich manche Fans der Reihe zum Launch-Zeitpunkt gewünscht haben. Aber mittlerweile dient das Multiplayer-Fallout vielen Fans als riesige Spielwiese. Die treibt mitunter die kuriosesten Blüten: Erinnert ihr euch an den gruseligen Typen, der nichtsahnende Mitspieler in sein Todeskrallen-Labyrinth gelockt hat? Der war noch gar nichts im Vergleich zu einer Gruppe von Rollenspielern, die Kannibalismus als eigenen Edel-Lifestyle zelebrieren. Darüber berichtet Polygon in einem sehr spannenden Beitrag.

Fallout 76 lässt euch auch als Kannibalen spielen

In der Fallout-Reihe spielt Kannibalismus schon seit geraumer Zeit eine große Rolle. Kein Wunder, sind die Nahrungsmittel in der Postapokalypse doch ganz klassisch immer knapp bemessen. So ist die Vereinigung der Kannibalen in Fallout 76 auch mehr oder weniger aus der Not geboren.

Hunger? Kein Problem: In Fallout 76 besteht nun endlich auch die Möglichkeit, andere Mitspieler zu verspeisen. Wer sich in einer misslichen Lage befindet und darauf hofft, dass der herbeieilende Vault-Dweller als Rettung in der Not fungiert, könnte also sein blaues Wunder erleben. Statt euch zu heilen, will er euch vielleicht auffressen.

EATT-Kannibalen veranstalten eigene Fight- & Comedy-Clubs

Die Not zur Tugend gemacht: Eine Gruppe von Kannibalen hat sich in Fallout 76 gesucht, gefunden und zusammen geschlossen. Sie erheben ihre kulinarischen Vorlieben kurzerhand zum Edel-Lifestyle und orientieren sich dabei an der White Glove-Society aus Fallout: New Vegas.

Klingt komisch, ist aber so: Die Kannibalen in Fallout 76 vereint mehr als nur ihr Appetit. Sie nennen sich EATT was für Establishment of Appalachian Taste Testers steht. Dabei handelt es sich um keine homogene Gruppe. Die Mitglieder leben ihren Hunger auf Menschenfleisch ganz unterschiedlich aus. Dabei kommt natürlich auch der Spaß nicht zu kurz.

Von bösartig bis witzig: Wer auf den Geschmack gekommen ist, kann sich beispielsweise im eigenen Kannibalen-Fight Club versuchen – und nach dem Kampf selbstverständlich den Verlierer verspeisen. Es gibt aber auch friedlichere Beschäftigungen wie einen eigenen Comedy-Club oder anderweitige Aktivitäten, die EATT organisiert.

Während manche Kannibalen nur Spieler verspeisen, die ihnen etwas zuleide getan haben, zeigen sich andere sehr viel weniger zimperlich. Wie Polygon in einem ausführlichen Artikel berichtet, stellt einer der Kannibalen-Rollenspieler sogar richtige Fallen für ahnungslose Fallout 76-Spieler auf. Zum Beispiel in Form eines vermeintlichen Rekrutierungsbüros der Stählernen Brüderschaft.

Ebenfalls eine großartige Vorstellung: Ein EATT-Kannibale hat offenbar völlig verdatterte Mitspieler gejagt und dabei das Mortal Kombat-Theme "Techno Syndrome" abgespielt. Die Armen!

Wenn ihr euch generell für Kannibalismus interessiert und euch jetzt fragt, ob die Fallout 76-Kannibalen wohl irgendwann zu Wendigos werden, legen wir euch Raes Artikel zum Mythos der Wendigos ans pulsierende, fleischig-warme Menschenherz. Ich bin jetzt irgendwie total hungrig und muss Mittagspause machen, um erstmal einen Happen zu essen...

Wie findet ihr generell derartige Rollenspieler in Titeln wie Fallout 76? Und was haltet ihr von den EATT-Kannibalen?

