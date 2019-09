Fallout 76: Fan-Gruppe stellt Raider-Boss vor Gericht

In Fallout 76 leben viele Leute ihre Lust am Rollenspiel aus. Weit über das hinaus, was das Spiel eigentlich vorsieht, was die Community und Fallout 76 letztlich so großartig macht (und am Leben erhält). Es gibt nicht nur Kannibalen oder gruselige Todesfallen-Bastler, sondern auch waschechte Raider. Die machen ihrem Namen alle Ehre und überfallen zum Beispiel Camps, looten sie und ermorden ihre Mitspieler.

Dagegen wollen die Five-0s etwas unternehmen, die sich als eine Art Ersthilfe-Einsatztruppe verstehen und jetzt Warlord, den Chef der Raidergruppe The Vultures vor Gericht stellen.

Fallout 76-Prozess gegen Raiderboss: Fans bauen sogar eigenen Gerichtssaal

Nach allen Regeln der Kunst: Die Five-0-Gruppierung nimmt die Sache wirklich ernst. Um dem Warlord genannten Chef der Raider-Gruppe The Vultures den Prozess zu machen, wurde kein Aufwand gescheut. Die Fallout 76-Fans haben sogar eigens einen Gerichtssaal gebaut (via Polygon).

Der Prozess wird mit allem, was dazu gehört abgehalten. Es gibt Richter, Anwälte, Publikum und vieles mehr. Alle können sich beteiligen, Beweismaterial soll gesichtet werden, es können Plädoyers abgehalten werden und vieles mehr. Selbstverständlich findet das Gerichtsverfahren komplett im Spiel statt.

Die Kooperation ist unglaublich. Auf den Seiten der Vultures und der Five-0-Gruppe soll das Gerichtsverfahren nach und nach in episodischen Videos veröffentlicht werden. Beide Spieler-Gruppierungen arbeiten zu diesem Zweck natürlich zusammen und alle Spieler sind eingeladen, mitzumachen.

Das Beste an Fallout 76 ist die Community

Hier könnt ihr euch das erste Video zum Gerichtsverfahren gegen den Vultures-Boss Warlord anschauen. Der Prozess droht bereits zu eskalieren, bevor er überhaupt richtig angefangen hat.

Die Five-0-Community findet ihr hier auf Facebook, hier auf Twitter und hier ist die offizielle Internetseite. Wenn ihr lieber auf Seiten der Raider mitmischen wollt, findet ihr die Vultures hier zum Beispiel auf Facebook.

Seid ihr den Vulture-Raidern auch schon im Spiel begegnet? Habt ihr Videobeweise zu ihren Gräueltaten?

