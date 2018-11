Fallout 76 - Vernichtende Wertungen: Metacritic-User ohne Gnade

Fallout 76 ist gerade erst erschienen, und doch hagelt es schon negative User-Bewertungen auf Metacritic.

Abgesehen davon, dass es für abschließende Bewertungen eigentlich noch viel zu früh sein sollte, könnten hinter einem Teil der Bewertungen erneut Bots stecken.

Auf Metacritic kommt Fallout 76 aktuell Plattform-übergreifend auf eine durchschnittliche Bewertung von 2,7.

Dieser Nutzer-Score liegt bei der PS4-Version etwas höher, bei der Xbox One-Fassung aber nochmal deutlich niedriger.

Viele Bewertungen sprechen einfach nur von einem generell "schlechten" Spiel. Das Gameplay sei abgekupfert, die Welt leer und es gebe nichts zu tun.

Zusätzlich scheint für viele Nutzer die Multiplayer-Ausrichtung, der damit verbundene Online-Zwang (?!) sowie der große Day One-Patch ein Problem zu sein.

Enttäuschte Fallout-Fans? Viele 'Fans' scheinen ihrer Wut freien Lauf zu lassen. Den meisten scheint die Multiplayer-Ausrichtung von Fallout 76 ein Dorn im Auge zu sein.

Bots? Hinter dem Review Bombing verbergen sich aber womöglich auch Bots. Es wäre nicht das erste Mal, dass auf diese Art und Weise Einfluss genommen werden soll.

Das prominenteste Beispiel: Mittlerweile wissen wir, dass sich hinter den Bewertungen des Star Wars-Films Die letzten Jedi eine gezielte, politische Agenda steckte.

Die wurde unter anderem mit Hilfe von Bots, Review Bombing und Social Media-Manipulation (beziehungsweise einer Mischung aus allen dreien) vorangetrieben.

Bisher noch nicht allzu viel. Bei einem derart umfangreichen Spiel wie Fallout 76 ist das aber auch kein Wunder.

Wie gesagt: Der Titel ist gerade mal seit einem Tag verfügbar, die Server sind erst seit Kurzem online.

Dazu kommt, dass sich der interaktive Multiplayer-Aspekt des Ganzen wohl erst mit der Zeit voll entfalten kann, wie zum Beispiel Kotaku schreibt:

"Fallout 76 wurde heute zwar vielleicht veröffentlicht, aber es fühlt sich noch nicht so an, als sei es schon so richtig losgegangen."