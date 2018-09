In Fallout 76 sollen wir mit unseren Freunden zusammen arbeiten können, aber auch allein zurecht kommen.

Pete Hines, seines Zeichens Vize-Präsident von Bethesda, hat kürzlich Fragen zum Loot-System und dem Inventar des Endzeit-RPGs beantwortet.

Es gibt gute Nachrichten: Loot ist für alle da!

Gruppen-Kills: Wer kriegt die Beute?

Alle. Erledigt ihr mit euren Freunden im Team ein fieses Monster des Ödlands, erhalten alle Loot.

Ausdrücklich nicht nur der- oder diejenige, die den ersten Treffer landet oder dem Monster den Todesstoß verpasst, wie Pete Hines klarstellt.

All — Pete Hines (@DCDeacon) August 30, 2018

Ein Haufen Loot für jeden Spieler?

Unklar bleibt, ob das dann ein Loot-Pool für alle Gruppenmitglieder ist, der aufgeteilt werden muss.

Wahrscheinlicher dürfte aber sein, dass alle die gleiche Menge Beute erhalten, die zufällig droppt.

Loot ist zufällig in der Welt verteilt

Generell gilt: Nicht alle Spieler finden dieselben Sachen an denselben Stellen im Ödland.

Die Verteilung des Loots in der Spielwelt erfolgt zufällig, wie Pete Hines ebenfalls auf Twitter deutlich macht.

Besonders mächtige Waffen und Rüstungen oder wertvolle Gegenstände spawnen dementsprechend nicht immer an derselben Stelle. Ihr könnt euch dahingehend also wohl nichts wegschnappen.

it may or may not be there for them. loot containers are randomized. everyone doesn't find the exact same thing in the same places — Pete Hines (@DCDeacon) August 30, 2018

Aufgepasst: Munition hat eigenes Gewicht

Inventar-Mangement ist Pflicht: In Fallout 76 müsst ihr unter anderem auch darauf achten, nicht zuviel mit euch herumzuschleppen.

Wie in den bisherigen Fallout-Spielen? Es gibt wieder Einschränkungen, die uns verlangsamen, wenn wir uns zuviel Gewicht aufladen. Dann dürfte zum Beispiel das Sprinten wieder schwierig werden.

Auch Munition wiegt etwas. Pete Hines bestätigt, dass es auch unterschiedliche Munitionsarten geben wird und dass Munition auch ein eigenes Gewicht hat.

Yes — Pete Hines (@DCDeacon) August 30, 2018

Also überlegt euch gut, welche Waffen ihr mitnehmen wollt und mit welcher Munition die bestückt werden.

Das könnt ihr gegen Gewichtsprobleme unternehmen:

Es gibt Perks, Charakter-Werte, Karten, die das Gewicht von bestimmten Munitionsarten verringern und wohl noch ein paar Optionen mehr.

Then pick a perk card that makes ammo weigh less. Or don’t carry ammo for guns you don’t have. Or.... — Pete Hines (@DCDeacon) August 30, 2018

Or carry less stuff. Or put points into Strength. Or group w someone and get them to share a perk card w you that reduces carry weights. You have options. Figure it out. — Pete Hines (@DCDeacon) August 31, 2018

Wie findet ihr die Neuigkeiten zu Munitionsgewicht und Co.? Welches Loot-System findet ihr am besten?

