In der neuesten Fallout-Folge versteckt sich ein Fallout New Vegas-Satz, der zu den berühmtesten und meistgehassten überhaupt gehört - aus einem Grund

Folge 2 der zweiten Staffel hat einem der größten Meme-Sätze aus Fallout: New Vegas ein Denkmal gesetzt.

Stephan Zielke
29.12.2025 | 17:30 Uhr

Den Satz kennen wir doch irgendwo her? Den Satz kennen wir doch irgendwo her?

Die Fallout-Serie steckt so voller Anspielungen, dass es beim Schnellfeuer an Easter Eggs manchmal schwerfällt, noch mitzukommen. Aber alle fleißigen Spieler*innen von Fallout: New Vegas kennen einen Satz, der sie bis heute verfolgt – weil ihn jeder Soldat der NCR gebetsmühlenartig wiederholt. Und ausgerechnet dieser Satz besiegelt nun in der Serie das Schicksal von Shady Sands.

Das "Pfeil-im-Knie" von New Vegas

Zu Beginn der zweiten Folge der zweiten Staffel bekommen wir einen Rückblick in die Vergangenheit von Shady Sands zu sehen. Schuld am Untergang der Stadt ist ein Mann unter dem Einfluss von Gehirnwäsche, der einen Wagen mit einer Atombombe in die blühende Siedlung bringt. Dabei wiederholt er einen Satz, den jeder kennt, der Fallout: New Vegas auch nur ein paar Stunden gespielt hat:

"Wenn man in der Mojave patrouilliert, sehnt man sich den nuklearen Winter fast herbei."

Video starten 2:38 Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen

So ziemlich jedes Bethesda-Spiel hat diesen einen Satz, den NPCs so oft wiederholen, bis er unfreiwillig komisch wird. In Fallout 4 ist es Preston Garvey, der euch ständig daran erinnert, dass eine weitere Siedlung eure Hilfe braucht. In Skyrim sind es die Wachen, deren Abenteuerlust von einem Pfeil ins Knie beendet wurde.

In Fallout: New Vegas ist es der Spruch vom nuklearen Winter, den euch gefühlt jeder zweite NCR-Soldat an den Kopf wirft. Angesichts der realen Gefahren der Mojave wirkt er irgendwann nur noch absurd. Genau deshalb wurde er zum Meme – inklusive eigenem Urban-Dictionary-Eintrag. Die Fallout-Serie gibt ihm jetzt einen Twist, der deutlich düsterer ist.

Wenn Wünsche wahr werden

Der Satz ist tatsächlich so bekannt, dass ihr ihn sogar auf der Mod-Seite Nexusmods wiederfindet. Dort gibt es eine Mod, die die Wünsche der NCR wörtlich nimmt. Mit Wishes come true wird der Spruch plötzlich lebensgefährlich: Jedes Mal, wenn sich jemand den nuklearen Winter herbeisehnt, schlägt an seiner oder ihrer Stelle ein Atomsprengkopf ein.

Das funktioniert sogar in Innenräumen, wo eine kurze Zwischensequenz zeigt, wie eine Rakete auf das Gebäude niedergeht. Daran sieht man ziemlich gut, wie viele Spuren dieser eine Satz in einem mittlerweile fast 15 Jahre alten Spiel hinterlassen hat.

Hat euch der Moment in der Serie auch direkt wieder nach New Vegas zurückversetzt?

Fallout: New Vegas

Fallout: New Vegas

Genre: Rollenspiel

Release: 22.10.2010 (PS3, Xbox 360)

