Fallout Season 2: Wer ist Victor? Das hat der Roboter aus New Vegas mit Mr. House zu tun

In Folge 3 taucht ein altbekannter Roboter auf, den Fans der Spiele sofort erkennen.

Stephan Zielke
05.01.2026 | 13:06 Uhr

Was steckt hinter diesem sympathischen Cowboy? Was steckt hinter diesem sympathischen Cowboy?

In Folge 3 der zweiten Staffel von Fallout trifft der Ghul in einem verlassenen Lager der NCR auf einen Roboter namens Victor. Für Serien-Zuschauer ist er ein weiterer skurriler Überrest der alten Welt. Fans der Spiele erkennen ihn jedoch sofort: Victor stammt direkt aus Fallout: New Vegas – und spielt dort eine zentrale Rolle.

Wer ist Victor?

Victor ist ein sogenannter Securitron, ein schwer bewaffneter Sicherheitsroboter aus der Vorkriegsproduktion von RobCo Industries. Anders als viele Maschinen im Ödland tritt Victor jedoch freundlich, beinahe gutmütig auf – mit einem ausgeprägten Cowboy-Akzent.

Video starten 2:38 Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen

Diese Persönlichkeit ist kein Zufall. Da sein Auftraggeber außerhalb von New Vegas nur eingeschränkten direkten Zugriff auf seine Roboter hatte, wurde Victor mit einer eigenen Persönlichkeitsmatrix ausgestattet. Er sollte selbstständig handeln, beobachten und Entscheidungen treffen können – zumindest im Rahmen seiner Programmierung.

Die Verbindung zu Mr. House

Hinter Victor steckt Mr. House, der legendäre Herrscher von New Vegas. Victor ist im Grunde Houses verlängerter Arm im Mojave-Ödland: Beobachter, Kurier und Notfallplan zugleich.

Victor ist der verlängerte Arm von Robert House im Ödland. Ob er das immer noch ist, ist aber unklar. Victor ist der verlängerte Arm von Robert House im Ödland. Ob er das immer noch ist, ist aber unklar.

In Fallout: New Vegas lebt Victor bereits seit Jahrzehnten in der Kleinstadt Goodsprings. Dort hält er sich auffällig im Hintergrund, hilft den Bewohnern kaum und scheint mehr zu beobachten als einzugreifen.

Eine seiner wichtigsten Aufgaben erfüllte Victor rund um das sogenannte Platin-Chip-Ereignis – den zentralen Auslöser der Handlung von Fallout: New Vegas. Victor war direkt daran beteiligt, mehrere Kuriere anzuheuern, um das wertvolle Artefakt sicher nach New Vegas zu bringen.

Als der spätere Spielercharakter angeschossen und in einem flachen Grab zurückgelassen wird, beobachtet Victor das Geschehen aus der Ferne. Eingreifen kann er nicht – seine Kampfroutinen und die instabile Verbindung zu Mr. House verhindern das.

Erst nachdem die Angreifer verschwunden sind, gräbt Victor den schwer verletzten Kurier aus und bringt ihn zum Arzt der Stadt. Ohne Victor würde die Geschichte von New Vegas an dieser Stelle enden.

Victor in der Serie

In der Serie begegnet der Ghul Victor viele Jahre später wieder. Der Roboter wirkt beschädigt, teilweise deaktiviert und berichtet von Gedächtnisverlusten. Zeitweise hielt er sich sogar selbst für einen Getränkeautomaten – ein Hinweis darauf, dass er mehrfach umprogrammiert oder manipuliert wurde.

Auf die Frage nach Mr. House erklärt Victor, dieser sei “verschwunden“. Gleichzeitig deutet er an, dass Houses langfristige Pläne auf einer alten Technologie aus der Zeit vor dem Großen Krieg basierten – und dass diese Pläne offenbar gescheitert sind. Ob Mr. House wirklich tot ist oder nur ein weiteres Mal unterschätzt wird, lässt die Serie bisher offen.

Wir sind auf jeden Fall gespannt, ob der Securitron noch eine größere Rolle in der Serie spielt.

Habt ihr Victor sofort erkannt – oder war er für euch einfach nur ein weiterer Roboter im Ödland?

