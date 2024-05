Fallout: Was ist die Enklave? Deshalb müsst ihr die Fraktion vor Staffel 2 kennen

Lucy bekommt es in der Fallout-Serie auf Amazon zwar nur indirekt mit der Enklave zu tun, aber das könnte sich in Staffel 2 ändern.

Fallout erlebt dank der überaus gelungenen Amazon-Verfilmung einen zweiten Frühling. Die Spiele werden wieder ordentlich gezockt und die Serie bekommt auf jeden Fall eine zweite Fallout-Staffel. In der dürfte es vermehrt um eine Fraktion namens Die Enklave gehen.

Sie spielt bereits in Staffel 1 eine kleine Rolle, wird aber wohl noch wichtiger werden, wenn wir uns die Anspielungen und den Rest des Franchises so ansehen. Aber was hat es mit der Enklave eigentlich auf sich?

Fallout Staffel 2: Was ist die Enklave und warum ist die Fraktion so wichtig?

Was ist die Enklave? Bei der Enklave handelt es sich um eine Fraktion, die vor allem in Fallout 2 und Fallout 3 eine zentrale Rolle spielt. Sie dient in den beiden Spielen sogar als Haupt-Antagonist und wir zerstören die Gruppierung eigentlich gleich zweimal. Allerdings nie komplett ohne Überlebende und so treiben die Mitglieder weiter ihr Unwesen.

Wer sind sie und was wollen sie? Die Schatten-Organisation aus Reichen und Mächtigen hat sich schon vor dem großen Atomkrieg im Jahr 2077 zusammengefunden und verschworen. Sie besteht unter anderem aus Politiker*innen, hat aber auch Verbindungen zu Vault-Tec. Vor dem Fallout war ihr Ziel vor allem, sich darauf vorzubereiten und die eigenen Schäfchen ins Trockene zu bringen.

Ursprünglich sollte ein Raumschiff gebaut werden, um die sogenannten echten, reinen Menschen auf einen anderen Planeten zu bringen und dort ihr Überleben zu sichern. Aber der Versuch ist gescheitert. Auch die Ölbohrplattform, auf der die Enklave ihr Hauptquartier hatte, wurde im Lauf der Fallout-Spiele zerstört.

Seit der Apokalypse will die Enklave wieder zurück zu einem Status wie davor. Allerdings ohne irgendwelche Mutanten oder Menschen, die Strahlung ausgesetzt waren. Das macht die Gruppierung zu einer faschistischen Terror-Organisation, weil sie langfristig gesehen einfach alle umbringen will, die nicht zur Enklave gehören (via: Fandom-Wiki).

Die Enklave hat Geld, Macht und Wissenschaftler: Sie schreckt auch vor Menschen- oder Tierversuchen nicht zurück. In der Fallout-Serie ist zu sehen, wie die Enklave mit Hunden experimentiert und sie beschäftigt sich auch intensiv mit Ghulen und Supermutanten. Es geht aber auch um Energiegewinnung, beispielsweise durch die kalte Fusion. Sie ist also immer noch am Start und zieht im Hintergrund die Fäden.

Die Enklave operiert im Schatten: In den Rückblenden der Fallout-Serie auf Amazon ist bei den Besprechungen, in denen die Vault-Tec-Sprecherin nahelegt, selbst die Atombomben zu zünden, oberhalb eine mysteriöse Figur auf dem Rang im Schatten zu sehen. Dabei könnte es sich gut um ein Enklave-Mitglied (vielleicht sogar in Form des US-Präsidenten) handeln. Auch Barb Howard selbst könnte zur Enklave gehören.

Das dürfte noch viel wichtiger werden: Wir gehen schwer davon aus, dass die Anspielungen in der ersten Fallout-Staffel darauf hindeuten, dass die Enklave in der zweiten Season noch viel wichtiger wird. Immerhin wurde sie jetzt schon erwähnt und eingeführt, steht aber noch nicht im Mittelpunkt.

Da sie in den Spielen und der kompletten Hintergrundgeschichte so eine zentrale Rolle bekleidet, wird sie wohl kaum wieder in der Versenkung verschwinden. Und nachdem ihnen die Technologie der kalten Fusion geklaut wurde, wollen sie die mit Sicherheit auch zurückhaben.

Wie könnte die Enklave in der zweiten Fallout-Staffel eurer Meinung nach am besten zur Geltung kommen? Worauf hofft ihr?