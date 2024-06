Bevor Fallout Staffel 2 erscheint, solltet ihr unbedingt New Vegas spielen - aus 2 simplen Gründen

Falls ihr die Fallout-Serie mögt und New Vegas noch nicht gespielt habt, solltet ihr das unbedingt nachholen!

Die zweite Staffel der Fallout-Serie auf Amazon ist bereits bestätigt und wer die letzte Folge der ersten Staffel gesehen hat, der weiß bereits: Es geht bald nach New Vegas!

Das ist aber nur einer der Gründe, warum ich allen Videospiel-interessierten Serien-Fans unter euch empfehlen würde, Fallout: New Vegas selbst einmal anzuschmeißen. Der andere ist schlicht, dass es meiner Meinung nach das beste moderne Fallout-Spiel überhaupt ist!

Zwei Gründe, warum ihr Fallout New Vegas gespielt haben solltet

Die erste Staffel der Fallout-Serie war so erfolgreich, dass sie auch den Spielen noch einmal einen ordentlichen Boost verpasst hat. Viele neue und alte Fans haben hier direkt Fallout 4 gestartet – kein Wunder, immerhin ist es der neueste Singleplayer-Ableger der Reihe und sieht auch neun Jahre nach dem Release noch richtig gut aus.

Optisch und von der Steuerung her kann das 2010 erschienene Fallout: New Vegas da definitiv nicht mithalten – und auch technisch nicht, wenn wir einmal ehrlich sind. Das Spiel ist nämlich so alt, dass es mit vielen PCs Probleme hat, ausgerechnet weil sie zu modern sind. Hier können die Mods von NexusMods aber Abhilfe schaffen.

Das mag jetzt erstmal abschreckend klingen, allerdings war es das auch schon mit Negativpunkten zum Spiel.

Fallout: New Vegas ist nämlich meiner Meinung nach das beste Fallout, das ihr aktuell spielen könnt.

Besonders bei der Story kann nämlich kein anderes Spiel der Reihe New Vegas etwas vormachen – oder besser gesagt bei den Storys. Denn selbst bei den Nebenmissionen finden sich witzige und tiefgreifende Geschichten, die so manches RPG nicht einmal in seiner Hauptstory liefert.

Fallout: New Vegas - E3-Trailer mit Spielszenen

Mit dabei sind serientypisch abgedrehte Quests, bei denen ihr etwa helft, Ghule in einer Rakete zum Mond zu schicken oder euch mit eurem eigenen Gehirn streitet.

Auf der anderen Seite bieten viele Quests auch harte Entscheidungen, wo es kein klares Richtig und Falsch gibt. Oder sie lassen euch einfach unzählige Möglichkeiten, um Probleme auf eure Art zu lösen – manche Lösungswege sind schlicht nicht offensichtlich, bis ihr darauf kommt.

All diese kleinen Entscheidungen stehen dabei nicht nur für sich, sondern kommen tatsächlich im Finale des Hauptspiels zusammen. Sie entscheiden nicht nur, wer euch im Endkampf zur Seite steht, sondern auch, wie das Ende ausgeht.

Obendrauf kommen noch einige gelungene DLCs, allen voran Honest Hearts und Old World Blues – wenn ich über die jetzt aber auch noch schwärmen würde, sind wir morgen noch hier.

Achung, ab hier folgen vage Spoiler zum Ende der ersten und zu Charakteren der zweiten Staffel der Fallout-Serie.

Die perfekte Vorbereitung auf Staffel 2

Der zweite Grund, um Fallout: New Vegas ausgerechnet jetzt zu spielen, ist natürlich die Amazon Prime-Serie. Dank des Teasers in der letzten Folge wissen wir schließlich, dass wir in Staffel 2 New Vegas aus der Nähe sehen dürften. Außerdem wurde bestätigt, dass mit Mr. House ein ziemlich wichtiger Charakter aus dem Spiel zurückkehrt.

Ob wir Mr. House dann nur in Rückblenden oder auch in der aktuellen Zeitlinie der Serie zu sehen bekommen, wissen wir zwar noch nicht – sollte letzteres der Fall sein, wäre das allerdings ziemlich interessant. Ob Mr. House in Fallout: New Vegas das Ende überlebt, hängt nämlich von euren Handlungen ab.

Als jemand, der das Spiel gezockt hat, bin ich natürlich besonders neugierig, ob und wie die Serie die unterschiedlichen Enden der Vorlage unter einen Hut bekommen will.

Jetzt ist also der perfekte Zeitpunkt, um Fallout: New Vegas (noch einmal) zu erleben, bevor wir Mr. House und möglicherweise andere bekannte Charaktere aus dem Spiel in der Serie zu sehen bekommen.

Wo kann ich Fallout: New Vegas spielen? Falls ihr jetzt selbst loszocken wollt, könnt ihr New Vegas auf Steam und im Microsoft Store für die Xbox kaufen. Auch im Game Pass ist das Spiel enthalten. Wollt ihr auf PS5 zocken, braucht ihr zwingend ein PS Plus Premium-Abo. Ohne könnt ihr den Titel auf der Konsole aktuell nicht zocken.

Habt ihr Fallout: New Vegas schon gespielt oder habt es noch vor? Falls nicht: Was hält euch davon ab? Und welcher Fallout-Teil ist eurer Meinung nach der Beste?