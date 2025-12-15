Nach 12 Jahren kennen wir endlich das wahre Ende von GTA 5

Mit dem neuen “Safehouse in the Hills”-Update lässt Rockstar keinen Zweifel mehr daran, welches Finale von GTA 5 offiziell gilt.

Stephan Zielke
15.12.2025 | 18:03 Uhr

Micheal lebt wirklich noch und damit wird ein Ende endgültig bestätigt. Micheal lebt wirklich noch und damit wird ein Ende endgültig bestätigt.

Das neue Update für GTA Online dürfte eine alte Diskussion wohl endgültig beenden, die seit zwölf Jahren die Community von GTA V beschäftigt. Denn mit dem Update “A Safehouse in the Hills” macht Rockstar noch einmal klar, welches der drei möglichen Finale zum Kanon gehört.

Michael kehrt zurück – und das sagt alles

Im Mittelpunkt des neuen Updates steht Michael De Santa, der seit dem 10. Dezember wieder eine aktive Rolle in GTA Online übernimmt. Dass er überhaupt auftaucht, sagt eine Menge aus: Michael lebt – und damit ist auch klar, welches Ende von GTA 5 offiziell gilt.

Video starten 1:00 GTA Online bekommt neue Erweiterung "A Safehouse in the Hills"

Zur Erinnerung: Am Ende der Kampagne stehen Spieler*innen vor drei Optionen – Michael töten, Trevor töten oder alle drei Protagonisten überleben lassen. Mit Michaels Rückkehr wird erneut bestätigt, dass die dritte Alternative ("Deathwish") das kanonische Ende ist.

Nicht die erste, aber die deutlichste Bestätigung

Ganz neu ist diese Erkenntnis nicht. Bereits im "The Contract"-Update von 2021 wurde beiläufig erwähnt, dass Michael inzwischen als Filmproduzent arbeitet. Damals blieb sein Schicksal jedoch abstrakt – jetzt ist er sichtbar gealtert, aktiv in Missionen eingebunden und fester Bestandteil des neuen Inhalts.

Nachdem Franklin und Trevor schon vor Jahren ihren Platz in GTA Online gefunden hatten, ist das Trio nun wieder komplett. Spätestens damit dürfte die Kanon-Debatte endgültig abgeschlossen sein.

Michael ist endlich Teil von GTA Online, aber sein nervtötender Sohn fehlt - Fans spekulieren, ob er vielleicht in GTA 6 eine Rolle spielen könnte
von Jonas Herrmann
Michael ist endlich Teil von GTA Online, aber sein nervtötender Sohn fehlt - Fans spekulieren, ob er vielleicht in GTA 6 eine Rolle spielen könnte

GTA Online lebt weiter – auch vor GTA 6

Dass Rockstar dieses Detail noch einmal so deutlich betont, zeigt, dass GTA Online auch weiterhin stark im Fokus steht. Während GTA 6 weiter auf sich warten lässt, bleibt GTA Online ein zentraler Pfeiler – inklusive Story-Fortschreibung alter Figuren.

Ob Michael, Franklin oder Trevor auch in GTA 6 noch einmal auftauchen, bleibt offen. Aber zumindest für GTA 5 gilt jetzt endgültig: Alle drei haben überlebt.

Welches Ende habt ihr damals gewählt – und war euch der Kanon überhaupt wichtig?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
GTA Online
Amazon
GTA Online
ab 8,48 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
GTA Online

GTA Online

Genre: Action

Release: 14.04.2015 (PC), 15.11.2014 (PS4, Xbox One), 01.10.2013 (PS3, Xbox 360)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 14 Minuten

Nach 12 Jahren kennen wir endlich das wahre Ende von GTA 5

vor einer Woche

Michael aus GTA 5 ist nach 12 Jahren zurück und bestätigt damit, was wir alle geahnt haben

vor einer Woche

GTA Online bekommt neue Erweiterung "A Safehouse in the Hills"

01.08.2025

GTA-Fans wird das nicht gefallen: Noch vor GTA 6 führt Rockstar angeblich neue GTA Online-Änderung ein, die nicht jedem schmeckt

06.03.2025

GTA Online knöpft PC-Spielern gerade 2 Millionen GTA-Dollar für ein Auto ab, das eigentlich kostenlos sein sollte
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Die PS4 bekommt noch 2027 neue Spiele – obwohl die PS6 dann schon vor der Tür stehen könnte

vor 7 Minuten

Die PS4 bekommt noch 2027 neue Spiele – obwohl die PS6 dann schon vor der Tür stehen könnte
Fallout Season 2: Amazon veröffentlicht Folge 1 überraschend früher als angekündigt - aber wir gucken trotzdem etwas in die Röhre

vor 14 Minuten

Fallout Season 2: Amazon veröffentlicht Folge 1 überraschend früher als angekündigt - aber wir gucken trotzdem etwas in die Röhre
Nach 12 Jahren kennen wir endlich das wahre Ende von GTA 5

vor 18 Minuten

Nach 12 Jahren kennen wir endlich das wahre Ende von GTA 5
Maggie bricht mal wieder ihr Schweigen - In der neuen Simpsons-Folge ist sie eine Teenagerin und wird von einem Hollywood-Star gesprochen

vor 36 Minuten

Maggie bricht mal wieder ihr Schweigen - In der neuen Simpsons-Folge ist sie eine Teenagerin und wird von einem Hollywood-Star gesprochen
mehr anzeigen