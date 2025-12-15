Nach 12 Jahren kennen wir endlich das wahre Ende von GTA 5

Micheal lebt wirklich noch und damit wird ein Ende endgültig bestätigt.

Das neue Update für GTA Online dürfte eine alte Diskussion wohl endgültig beenden, die seit zwölf Jahren die Community von GTA V beschäftigt. Denn mit dem Update “A Safehouse in the Hills” macht Rockstar noch einmal klar, welches der drei möglichen Finale zum Kanon gehört.

Michael kehrt zurück – und das sagt alles

Im Mittelpunkt des neuen Updates steht Michael De Santa, der seit dem 10. Dezember wieder eine aktive Rolle in GTA Online übernimmt. Dass er überhaupt auftaucht, sagt eine Menge aus: Michael lebt – und damit ist auch klar, welches Ende von GTA 5 offiziell gilt.

Zur Erinnerung: Am Ende der Kampagne stehen Spieler*innen vor drei Optionen – Michael töten, Trevor töten oder alle drei Protagonisten überleben lassen. Mit Michaels Rückkehr wird erneut bestätigt, dass die dritte Alternative ("Deathwish") das kanonische Ende ist.

Nicht die erste, aber die deutlichste Bestätigung

Ganz neu ist diese Erkenntnis nicht. Bereits im "The Contract"-Update von 2021 wurde beiläufig erwähnt, dass Michael inzwischen als Filmproduzent arbeitet. Damals blieb sein Schicksal jedoch abstrakt – jetzt ist er sichtbar gealtert, aktiv in Missionen eingebunden und fester Bestandteil des neuen Inhalts.

Nachdem Franklin und Trevor schon vor Jahren ihren Platz in GTA Online gefunden hatten, ist das Trio nun wieder komplett. Spätestens damit dürfte die Kanon-Debatte endgültig abgeschlossen sein.

GTA Online lebt weiter – auch vor GTA 6

Dass Rockstar dieses Detail noch einmal so deutlich betont, zeigt, dass GTA Online auch weiterhin stark im Fokus steht. Während GTA 6 weiter auf sich warten lässt, bleibt GTA Online ein zentraler Pfeiler – inklusive Story-Fortschreibung alter Figuren.

Ob Michael, Franklin oder Trevor auch in GTA 6 noch einmal auftauchen, bleibt offen. Aber zumindest für GTA 5 gilt jetzt endgültig: Alle drei haben überlebt.

Welches Ende habt ihr damals gewählt – und war euch der Kanon überhaupt wichtig?