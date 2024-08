In der Fallout-Serie gibt es einen besonderen NPC aus den Spielen, vom dem das Produktionsteam nichts wusste - Fans erkennen ihn sofort

Na, kommt euch die Dame bekannt vor? Tipp: Ihr könnt sie in Fallout 4 treffen.

Die erfolgreiche Fallout-Serie, die vor einigen Monaten auf Amazon Prime Video erschienen ist, schwingt bis heute in der Community nach. Die Spieler*innenzahlen der Fallout-Spiele sind in die Höhe geschossen und mit Fallout: London gibt es ganz neue Ortschaften erstmals in Europa zu erkunden. Auch wenn wir schon sehnsüchtig auf die zweite Staffel warten, lohnt sich auch ein Blick zurück auf den Beginn der Serie, weil sich da noch viele Details verstecken.

Abteilungsleiter für Make-up baut winziges Easter Egg in die Serie ein, das Fans direkt entdecken

In einem Interview spricht PC Gamer mit dem Abteilungsleiter für Make-up für die Fallout-Serie, Michael Harvey. Darin verrät er, dass er einen Charakter aus Fallout 4 in die Serie eingebaut hat, obwohl er nichts eins zu eins aus den Spielen übernehmen sollte.

„[Jonathan Nolan, der Creator und Director der Serie] hat mir explizit gesagt, dass ich die Spiele als Referenz benutzen sollte. 'Lass dich auf die Welt ein, so wie sie ist, und übernimm Elemente aus dieser Welt. Kopiere aber nichts direkt.'“ Michael Harvey, Abteilungsleiter Make-up für die Fallout-Serie, im Interview mit PC Gamer

Natürlich kam es dann so, wie es kommen musste, und eine Schauspielerin ähnelte mit dem Kostüm einem Charakter aus den Spielen so sehr, dass Harvey sich schnurstracks dafür entschied, den besagten Charakter auch in der Serie einzubauen.

Weil es sich dabei um einen von vielen Nebencharakteren handelt, dachte Harvey, dass niemand das Easter Egg entdecken würde. Da hat er aber nicht mit den Adleraugen der Fans gerechnet, denn die haben direkt die wandernde Händlerin Cricket aus Fallout 4 erkannt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

„[Nolan] hat es nicht entdeckt. Die Writer haben es nicht entdeckt. Aber oh Junge, Reddit hat mich erwischt und sie sind durchgedreht. Sie waren ganz verrückt danach und meinten: 'Wir wissen, wer dieser Charakter ist. Wir können dir sagen, welches Spiel, welche Map und wer die Person ist.'“

2:40 Fallout: Der Cast erklärt, wie die Welt der Videospiele den Sprung in die Amazon-Serie schafft

Autoplay

Wer ist Cricket aus Fallout 4 und wie finde ich sie?

Cricket ist eine reisende Händlerin, die gerne mal Chems zu sich zu nehmen scheint. Sie handelt vor allem mit Waffen und verkauft euch unter anderem die Auf-Gut-Glück-Knarre (auch bekannt als Spray'n'Pray). Darüber hinaus ist sie eine heimliche Informantin für die Abteilung Synth Retention (SEB), der sie gerne immer mal wieder Informationen zu weggelaufenen Synths zusteckt.

Wenn ihr der wandernden Dame selbst mal einen Besuch abstatten wollt, könnt ihr sie im südlichen Teil des Commonwealths finden. Dort hält sie unter anderem außerhalb von Vault 81, Diamond City oder Warwick Homestead.

Ist euch Cricket in der Fallout-Serie aufgefallen und wusstet ihr überhaupt schon vorher von ihr?