Fans fürchten, die Fallout-Serie hätte das beste Spiel aus dem Kanon gestrichen - aber Todd Howard gibt Entwarnung

Fallout: New Vegas genießt Kultstatus, steht aber womöglich im Konflikt mit der Serien-Timeline.

Der Obsidian Entertainment-Ableger Fallout: New Vegas gilt bei vielen Fans als der beste Teil der Reihe. Die Fallout-Verfilmung von Amazon erfreut sich ebenfalls großer Beliebtheit.

Aber es gibt da ein Problem, das bei vielen Fans der beiden Kunstwerke jetzt doch für Unmut sorgt: Wird in der Serie ein Event angedeutet, das im Spiel überhaupt nie stattgefunden hat? Wird New Vegas dadurch aus dem Kanon gelöscht? Bethesdas Fallout-Chef Todd Howard sagt nein, das hat alles seine Richtigkeit.

Nein, keine Sorge, die Fallout-Serie streicht New Vegas nicht aus dem Kanon

Darum geht's: In der Fallout-Serie ist eine Timeline zu sehen, die den "Fall von Shady Sands" auf das Jahr 2277 datiert und außerdem andeutet, dass irgendwann danach eine Atombombe dort gezündet worden ist. Fallout: New Vegas spielt allerdings im Jahr 2281 und erwähnt diese Bombe mit keinem Wort, obwohl auch die New California Republic (NCR) eine wichtige Rolle spielt.

53:04 Fallout 5, Fallout London, Serie: Die Zukunft wird ein Spagat

Wenn deren Hauptstadt Shady Sands aber zerstört wurde, wieso sind sie noch so aktiv und schlagkräftig und erwähnen das mit keinem Wort? Wann wurde die Bombe tatsächlich auf Shady Sands geworfen und wie passt das alles zusammen?

Zum einen muss der Fall von Shady Sands nicht gleichzeitig auch die Explosion einer Atombombe sein. Es dürfte sich dabei um zwei verschiedene Ereignisse handeln. Shady Sands ist auch schon zur Zeit von New Vegas nicht im allerbesten Zustand und kämpft mit diversen Krisen, die durchaus als Niedergang durchgehen könnten.

Zum anderen erklärt Todd Howard höchstpersönlich, dass die Bombe nach den Ereignissen des New Vegas-Spiels explodiert:

"Alles, was ich sagen kann, ist, dass wir es hier etwas genauer nehmen, aber die Bombe fällt direkt nach den Ereignissen von New Vegas. Das ist, wann Shady Sands explodiert." (via: IGN)

Er betont auch noch einmal, dass New Vegas weiterhin zum Kanon der kompletten Fallout-Reihe gehört, genau wie die Amazon-Serie und die anderen Spiele:

"Es könnte da an manchen Stellen ein bisschen Verwirrung geben. Aber alles, was in den bisherigen Spielen passiert ist – inklusive New Vegas – ist passiert."

Hier könnt ihr euch noch einmal die große Fallout-Timeline im Überblick ansehen, direkt vom Design Director:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Mehr Fallout-News findet ihr hier in diesen GamePro-Beiträgen:

Season 2 könnte Licht ins Dunkel bringen: Am Schluss der ersten Staffel der Fallout-Serie von Amazon wird mehr oder weniger klar angedeutet, dass wir in Staffel 2 auch New Vegas zu Gesicht bekommen werden. Dann dürfte hoffentlich auch genauer erklärt werden, was wann mit Shady Sands passiert ist und wieso die Stadt New Vegas selbst auch so zerstört aussieht.

Befriedigt euch diese Erklärung, oder zweifelt ihr trotz Todd Howards Aussagen immer noch daran, dass das Ganze wirklich gut zusammen passt?