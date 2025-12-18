Fallout: Staffel 2 enthüllt die düstere Wahrheit hinter Vault 24, der schon vor 15 Jahren aus einem der Spiele gestrichen wurde

Auch Lucys Dad Hank hat etwas mit den Experimenten in Vault 24 am Hut.

In den Fallout-Spielen besuchen wir bereits viele der Vaults von Vault Tec mit ihren oftmals grausamen Experimenten. Es gibt aber auch noch so einige Bunker, deren Inhalte bislang ein Mysterium sind. So auch mit Vault 24, den wir eigentlich bereits in Fallout: New Vegas besuchen können sollten. Jetzt taucht er in Staffel 2 der Amazon Prime-Serie auf.

Achtung Spoiler! wir berichten hier über Inhalte aus der ersten Folge von Season 2 der Fallout-Serie.

Das steckt wirklich hinter Vault 24, dem gestrichenen Bunker aus New Vegas

Habt ihr die erste Folge von Staffel 2 der Live-Action-Serie gesehen, wisst ihr bereits, was in Vault 24 wartet. Lucy und der Ghul betreten den Bunker nämlich auf ihrer Suche nach Hank und entdecken dabei wieder ein düsteres Experiment:



Hier wurde nämlich an den Gehirnwäsche-Chips geforscht, die wir ganz am Anfang der Folge schon kurz zu sehen bekommen haben. Wie Lucy beschreibt, sollten damit Amerikaner*innen dazu gebracht werden, sich für Kommunisten zu halten.

Ob hinter dieser "Kommunismus-Gehirnwäsche" noch ein größerer Plan steckt, oder lediglich die Technologie weiterentwickelt werden sollte, ist nicht ganz klar. In jedem Falle war der Chip aus Vault 24 noch kein kompletter Erfolg. Hank nutzt ihn zwar, um Tochter Lucy eine Nachricht zu übermitteln, der Kopf des armen Botschafters explodiert kurz danach jedoch.

Ursprünglich sollte Vault 24 aber eigentlich schon vor 15 Jahren auftauchen. Der Bunker war nämlich bereits für Fallout: New Vegas geplant, wurde dann aber während der Entwicklung gestrichen. In den Spieldatein findet sich lediglich noch ein Vault 24-Overall, an den ihr nur mit Konsolenbefehlen kommt. Hinweise auf die geplanten Inhalte von Vault 24 gibt es dagegen nicht.

Auch wir können entsprechend nur rätseln, ob die Experimente mit den Gehirnwäsche-Chips schon damals geplant waren. Wahrscheinlicher wirkt aber, dass die Storyline für die Serie geschaffen wurde. Auch die letzte Szene mit Hank am Ende von Folge 1 deutet an, dass die Chips eine größere Rolle in der zweiten Staffel spielen werden, die über den Vault hinausgehen.

Vermutlich werden wir also nie erfahren, was Entwickler Obsidian Entertainment damals für Vault 24 in Fallout: New Vegas geplant hatte – oder ob es überhaupt schon konkrete Pläne gab. Der Auftritt in Staffel 2 ist aber immerhin ein cooles Easter Egg für Fans der Spiele.

Welches der Vault-Experimente findet ihr bisher am abgefahrensten?