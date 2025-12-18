"Der DLC kam doch gerade erst raus?!" Pokémon-Legenden Z-A-Fan fängt nach 2.922 Resets alle Legendären Pokémon - als Shiny

In der Spezialsuche tauchen sieben legendäre Pokémon auf, doch nur fünf von ihnen können ein Shiny sein. (Bild: © Reddit / castlelow & X / Talen Lee)

Pokémon-Legenden: Z-A hat am 10. Dezember seinen DLC “Mega-Dimension“ erhalten. Während noch genügend Leute mit dem Story-Teil der Erweiterung beschäftigt sind, hat ein bestimmter Fan innerhalb einer Woche den Pokédex abgeschlossen und alle legendären Taschenmonster des Spiels als Shinys gefangen. Das nennen wir Hingabe!

Pokémon-Fan hat bereits alle schillernden Legendäre in Z-A

Der Redditor castlelow erstellt einen Beitrag mit dem Titel „Habe endlich alle schillernden Legendäre aus dem Spiel“. Was das „endlich“ in der Überschrift zu suchen hat, verstehen wir nach nur einer Woche seit Release des Spiels zwar nicht, doch der Screenshot im Beitrag zeigt tatsächlich die fünf legendären Taschenmonster aus dem DLC in ihrer schillernden Variante:

Dabei handelt es sich um die Pokémon (von links nach rechts) Kobalium, Latios, Terrakium Latias und Viridium. Im “Mega-Dimension“-DLC könnt ihr zusätzlich die beiden Legendären Keldeo und Meloetta fangen, jedoch nicht in ihrer schillernden Form.

Pokémon-Legenden Z-A: Neuer Trailer zeigt die Rückkehr des legendären Mewtu

So funktioniert die Shiny-Legendäre-Jagd in “Mega-Dimension“

Wenn ihr die Geschichte des “Mega-Dimension“-DLCs abgeschlossen und Rayquaza gefangen habt, schaltet ihr die sogenannte “Spezialsuche“ frei. Danach könnt ihr zu Gipson im Clansitz des Corrosio-Clans gehen. Wenn ihr ihm 25.000 Dimensionsforschungspunkte übergebt, schaltet ihr entweder einen seltenen Dimensions-Wildsektor oder Dimensions-Kampfsektor mit 5 Sternen frei.

Die legendären Pokémon tauchen dann möglicherweise in einem der 5-Sterne-Dimensions-Wildsektoren auf. Das sei laut Beitrags-Ersteller*in castlelow auch der mühseligste Teil. Was ihr nach der Übergabe der 25.000 Dimensionspunkte freischaltet, ist nämlich zufällig. Im Schnitt hat castlelow fünf bis sieben Spezialsuchen freischalten müssen, bis eines der legendären Pokémon erschienen ist.

Als es dann jedoch so weit war und eines der Legendären auftauchte, hat castlelow sich ans Resetten gemacht und dabei die Versuche pro Pokémon für die Nachwelt festgehalten:

Latias: 785 Resets

785 Resets Viridium : 121 Resets

121 Resets Terrakium : 1,354 Resets

1,354 Resets Kobalium : 359 Resets

359 Resets Latios: 303 Resets

Zusammengerechnet macht das 2.922 Resets für die schillernden legendären Pokémon. Für die Resets und das Sammeln der Dimensionsforschungspunkte hat der User laut eigenen Angaben mehr als 40 Stunden innerhalb einer Woche benötigt.

Die Hingabe des Redditors ist beeindruckend, hat aber sowohl positive als auch negative Reaktionen zur Folge. Einige Personen sind beeindruckt und blicken schon gespannt auf ihre eigene Shiny-Jagd der Legendären. Andere können hingegen gar nichts mit dem intensiven Grind von castlelow anfangen. Und wie seht ihr das?

Fesselt euch der Grind in Pokémon-Spielen ebenfalls stundenlang vor die Konsolen oder könnt ihr damit gar nichts anfangen?