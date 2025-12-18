"Der DLC kam doch gerade erst raus?!" Pokémon-Legenden Z-A-Fan fängt nach 2.922 Resets alle Legendären Pokémon - als Shiny

Pokémon-Fans können ordentlich Zeit in ihr Hobby investieren. Einer schießt dabei mal wieder den Vogel ab und macht Jagd auf Shiny-Legendäre in Z-A.

Cassie Mammone
18.12.2025 | 17:12 Uhr

Zum Angebot

In der Spezialsuche tauchen sieben legendäre Pokémon auf, doch nur fünf von ihnen können ein Shiny sein. (Bild: © Reddit castlelow + X Talen Lee) In der Spezialsuche tauchen sieben legendäre Pokémon auf, doch nur fünf von ihnen können ein Shiny sein. (Bild: © Reddit / castlelow & X / Talen Lee)

Pokémon-Legenden: Z-A hat am 10. Dezember seinen DLC “Mega-Dimension“ erhalten. Während noch genügend Leute mit dem Story-Teil der Erweiterung beschäftigt sind, hat ein bestimmter Fan innerhalb einer Woche den Pokédex abgeschlossen und alle legendären Taschenmonster des Spiels als Shinys gefangen. Das nennen wir Hingabe!

Pokémon-Fan hat bereits alle schillernden Legendäre in Z-A

Der Redditor castlelow erstellt einen Beitrag mit dem Titel „Habe endlich alle schillernden Legendäre aus dem Spiel“. Was das „endlich“ in der Überschrift zu suchen hat, verstehen wir nach nur einer Woche seit Release des Spiels zwar nicht, doch der Screenshot im Beitrag zeigt tatsächlich die fünf legendären Taschenmonster aus dem DLC in ihrer schillernden Variante:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Dabei handelt es sich um die Pokémon (von links nach rechts) Kobalium, Latios, Terrakium Latias und Viridium. Im “Mega-Dimension“-DLC könnt ihr zusätzlich die beiden Legendären Keldeo und Meloetta fangen, jedoch nicht in ihrer schillernden Form.

Video starten 1:12 Pokémon-Legenden Z-A: Neuer Trailer zeigt die Rückkehr des legendären Mewtu

So funktioniert die Shiny-Legendäre-Jagd in “Mega-Dimension“

Wenn ihr die Geschichte des “Mega-Dimension“-DLCs abgeschlossen und Rayquaza gefangen habt, schaltet ihr die sogenannte “Spezialsuche“ frei. Danach könnt ihr zu Gipson im Clansitz des Corrosio-Clans gehen. Wenn ihr ihm 25.000 Dimensionsforschungspunkte übergebt, schaltet ihr entweder einen seltenen Dimensions-Wildsektor oder Dimensions-Kampfsektor mit 5 Sternen frei.

Die legendären Pokémon tauchen dann möglicherweise in einem der 5-Sterne-Dimensions-Wildsektoren auf. Das sei laut Beitrags-Ersteller*in castlelow auch der mühseligste Teil. Was ihr nach der Übergabe der 25.000 Dimensionspunkte freischaltet, ist nämlich zufällig. Im Schnitt hat castlelow fünf bis sieben Spezialsuchen freischalten müssen, bis eines der legendären Pokémon erschienen ist.

Als es dann jedoch so weit war und eines der Legendären auftauchte, hat castlelow sich ans Resetten gemacht und dabei die Versuche pro Pokémon für die Nachwelt festgehalten:

  • Latias: 785 Resets
  • Viridium: 121 Resets
  • Terrakium: 1,354 Resets
  • Kobalium: 359 Resets
  • Latios: 303 Resets

Zusammengerechnet macht das 2.922 Resets für die schillernden legendären Pokémon. Für die Resets und das Sammeln der Dimensionsforschungspunkte hat der User laut eigenen Angaben mehr als 40 Stunden innerhalb einer Woche benötigt.

Pokémon-Legenden: Z-A - Der Mega-Dimension-DLC wird von der Community gerade kräftig zerrissen
von Stephan Zielke
Pokémon-Legenden Z-A: Glurak und Turtok kriegen ihre Mega-Steine richtig früh, während Bisaflor-Fans am ausgestreckten Arm verhungern
von Cassie Mammone
Pokémon Legenden Z-A: Mega-Dimension-Hyperspace-Pokédex - alle 132 Pokémon, die im DLC zurückkehren
von Eleen Reinke

Die Hingabe des Redditors ist beeindruckend, hat aber sowohl positive als auch negative Reaktionen zur Folge. Einige Personen sind beeindruckt und blicken schon gespannt auf ihre eigene Shiny-Jagd der Legendären. Andere können hingegen gar nichts mit dem intensiven Grind von castlelow anfangen. Und wie seht ihr das?

Fesselt euch der Grind in Pokémon-Spielen ebenfalls stundenlang vor die Konsolen oder könnt ihr damit gar nichts anfangen?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Pokémon-Legenden: Z-A
Tipp Nintendo eShop
Pokémon-Legenden: Z-A

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokémon-Legenden: Z-A

Pokémon-Legenden: Z-A

Genre: Rollenspiel

Release: 16.10.2025 (Switch, Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

"Der DLC kam doch gerade erst raus?!" Pokémon-Legenden Z-A-Fan fängt nach 2.922 Resets alle Legendären Pokémon - als Shiny

vor 5 Stunden

Weihnachtsangebote bei MediaMarkt: Diese Games für die Nintendo Switch sind jetzt super günstig!

vor 2 Tagen

Pokémon-Legenden: Z-A - Der Mega-Dimension-DLC wird von der Community gerade kräftig zerrissen

vor 3 Tagen

Pokémon-Legenden Z-A Donuts: So holt ihr das Beste aus euren Donuts im Mega Dimension-DLC heraus

vor 5 Tagen

Pokémon-Legenden Z-A: Glurak und Turtok kriegen ihre Mega-Steine richtig früh, während Bisaflor-Fans am ausgestreckten Arm verhungern
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Pokémon TCG Pocket - Alle Secret Missions und wie wir sie erfüllen   4

vor einer Minute

Pokémon TCG Pocket - Alle Secret Missions und wie wir sie erfüllen
Unrecord für PS5: Der ultra-realistische Shooter wird so durch die Decke gehyped, dass wir uns stark wundern würden, wenn er nicht für die PlayStation 5 erscheint

vor 17 Minuten

Unrecord für PS5: Der ultra-realistische Shooter wird so durch die Decke gehyped, dass wir uns stark wundern würden, wenn er nicht für die PlayStation 5 erscheint
Hanako wartet immer noch: Cyberpunk 2077 macht sich über sein bekanntestes Story-Problem lustig

vor 30 Minuten

Hanako wartet immer noch: Cyberpunk 2077 macht sich über sein bekanntestes Story-Problem lustig
Nach 25 Jahren aufgetaucht: Fast fertiger Resident-Evil-Port für den Game Boy Color ist spielbar

vor einer Stunde

Nach 25 Jahren aufgetaucht: Fast fertiger Resident-Evil-Port für den Game Boy Color ist spielbar
mehr anzeigen