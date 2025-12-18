Hanako wartet immer noch: Cyberpunk 2077 macht sich über sein bekanntestes Story-Problem lustig

Nebenmissionen sind eben wichtiger als das Treffen mit Hanako im Embers.

Stephan Zielke
18.12.2025 | 18:01 Uhr

Normalerweise sollte man eine Dame nicht warten lassen. Normalerweise sollte man eine Dame nicht warten lassen.

Wer Cyberpunk 2077 gespielt hat, kennt sie. Oder besser gesagt: ignoriert sie. Denn Hanako Arasaka wartet für viele Spieler*innen seit Jahren geduldig an genau einem Ort – und kommt einfach nicht weiter.

Hanako wartet. Und wartet. Und wartet.

Gegen Ende der Hauptstory von Cyberpunk 2077 bittet euch Hanako Arasaka zu einem Treffen im Embers. Dieses Gespräch ist der klare Startschuss Richtung Finale – mit allen bekannten Konsequenzen: eingeschränkte Karte, kaum noch Nebenquests, Endgame-Feeling.

Video starten 1:32 Cyberpunk 2077 Phantom Liberty - Der finale Trailer vor dem Release ist da

Kein Wunder also, dass viele Spieler*innen genau an dieser Stelle lieber abbrechen. Night City ist voll mit Nebenmissionen, Charakterstories und Ablenkungen. Hanako? Die muss warten. Für immer.

Aus dieser Situation ist über die Jahre ein Running Gag geworden. Memes über eine ewig wartende Hanako gehören inzwischen fest zur Cyberpunk-Community.

CD Projekt RED greift den Meme auf

Jetzt reagiert CD Projekt RED selbst auf diesen Umstand. In einem kurzen Video, das auf den Social-Media-Kanälen des Studios veröffentlicht wurde, meldet sich Hanako höchstpersönlich zu Wort – gesprochen von ihrer englischen Sprecherin Alpha Takahashi.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von TikTok angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum TikTok-Inhalt

Der Tonfall ist deutlich: höflich, kühl, leicht genervt. Hanako erinnert V daran, dass sie immer noch wartet. Und dass ihre Geduld offenbar Grenzen hat.

Das Ganze ist klar als augenzwinkernder Fanservice gedacht und spielt bewusst mit der Tatsache, dass ein Großteil der Spielerschaft den Story-Fortschritt jahrelang aufgeschoben hat.

Cyberpunk 2077 bekommt ein eigenes Sammelkartenspiel mit Charakteren wie Johnny und Judy - und die Edgerunners-Macher sind auch beteiligt
von Cassie Mammone
Cyberpunk 2077 kehrt zurück – aber anders, als ihr es vielleicht erwartet habt!
von Elias Mohr

Phantom Liberty macht die Sache nicht besser

Besonders ironisch wirkt das Video vor dem Hintergrund von Phantom Liberty. Die große Erweiterung schiebt eine komplett neue Story mitten ins Spiel, inklusive neuem Gebiet, neuen Figuren und zig Stunden zusätzlichem Content.

Für Hanako bedeutet das vor allem eines: noch mehr Wartezeit. Während V als Agent*in durch Dogtown streift, bleibt sie weiterhin im Embers sitzen.

Vielleicht schafft es das Video ja doch bei dem einen oder anderen, Hanako endlich nicht mehr warten zu lassen. Wir bezweifeln das jedoch.

Wie lange wartet Hanako bei euch schon – und habt ihr das Arasaka-Finale jemals abgeschlossen?

