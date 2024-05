Die Todeskrallen aus Fallout hätten beinahe eine eigene Powerrüstung bekommen – da haben wir Glück gehabt

Powerrüstung und Todeskralle wären eine gruselige Kombi.

Das Ödland aus der Fallout-Reihe ist nicht gerade als sicheres Umfeld bekannt, das einen herzlich willkommen heißt. In einem Interview mit Fallout 2-Designer John Deiley erfahren wir, dass es dort aber beinahe sogar noch eine ganze Spur gefährlicher geworden wäre.

Todeskrallen in Powerrüstungen?!

Konkret geht es darum, dass die Todeskrallen in Fallout 2 beinahe in modifizierte Powerrüstungen geschlüpft wären (via thegamer.com). Die gefährlichen Wesen hätten ursprünglich intelligenter sein sollen, so dass sie die Powerrüstungen an ihren Körperbau angepasst hätten und zu einer schrecklichen Bedrohung geworden wären. Deiley beschreibt seine damalige Idee wie folgt:

„Es hätte einen internen Konflikt zwischen ihnen gegeben [...]. Sie haben geplant, die Powerrüstungen an ihren Körperbau anzupassen, sobald sie sicherer wären. Dann hätten sie der Enklave einen Besuch abgestattet und so viele Phiolen mit dem FEV-Virus wie möglich besorgt, sowie den einen oder anderen Wissenschaftler entführt und einige Verbesserungen gemacht.“ John Deiley zu TheGamer

Was sind Todeskrallen?

Fallout-Fans werden die grausigen Wesen wohl kaum vergessen können. Bei den Todeskrallen handelt es sich um welche der gefährlichsten Monster im Ödland, die durch gentechnologische Experimente geschaffen wurden.

Ursprünglich wurden sie vor dem Großen Krieg auf der Grundlage des Jacksons Chamäleon vom Militär entwickelt, um Menschen bei gefährlichen Missionen zu ersetzen. Ironischerweise zählen sie jedoch jetzt zu den gefährlichsten Feinden der Menschen.

Was sind Powerrüstungen?

Die Powerrüstung ist eine Infanterie-Panzerung, die als technologisches Meisterwerk bezeichnet werden kann. Nur noch wenige Fraktionen haben nach dem Großen Krieg Zugriff auf die Rüstung und meist benötigt ihr als Spieler*in auch ein entsprechendes Training, um die Panzerung vernünftig verwenden zu können.

Verschenkte Möglichkeiten?

Die Powerrüstungen würden den Todeskrallen einen Kraftschub geben, der sie zu noch schrecklicheren Kreaturen machen würde. Dennoch ist diese Erkenntnis auch interessant, weil mehr intelligente Todeskrallen gleichzeitig auch mehr Möglichkeiten für die Lore der Fallout-Reihe bedeuet hätte.

Immerhin wurde das Konzept nicht ganz über den Haufen geworfen. In Fallout 2 gibt es tatsächlich zwei intelligente Todeskrallen, die das Spiel überleben und folglich durch das Ödland wandern können. Im mobilen Spin-Off-Ableger Fallout Shelter Online können wir schließ­lich den entfernten Verwandten von einer dieser Todeskrallen begegnen.

