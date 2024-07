Woher kommen eigentlich die Todeskrallen in Fallout? Tatsächlich existierten sie schon vor der Apokalypse

Todeskrallen gibt es in Fallout schon länger, als ihr vielleicht denkt.

In der Welt von Fallout gibt es so einiges an gefährlicher Flora und Fauna, die euch an den Kragen will. Zu den zweifellos gefährlichsten dieser Kreaturen gehören die Todeskrallen (auch Deathclaws) – allerdings ist deren Entstehung nicht wie bei anderen mutierten Wesen ein Nebenprodukt des Großen Krieges und der damit einhergehenden Strahlung. Vielmehr wurden sie gezielt gezüchtet.

Das ist der Ursprung der Deathclaws

Ursprünglich wurden Todeskrallen schon vor dem Großen Krieg, der die Welt von Fallout in eine postapokalyptische Landschaft verwandelt hat, erschaffen. Sie sind nämlich modifizierte Jackson Chamäleons, deren DNS mit der von anderen Arten vermischt wurde.

Entwickelt wurden sie vom US-Militär, um Menschen bei gefährlichen militärischen Missionen zu ersetzen. Später wurden sie vom Meister noch weiter mit dem FEV (Forced Evolutionary Virus) modifiziert.

Allerdings wurden sie anscheinend nie bei Militärmissionen eingesetzt. Stattdessen sind sie nach dem Großen Krieg in die Wildnis geflüchtet, wo sie in Freiheit lebten und sich ausbreiteten.

Eigentlich sollte man meinen, dass die Geschichte der Todeskrallen damit zu Ende ist und für die meisten von ihnen trifft das auch zu. Allerdings gibt es eine Untergruppe von Todeskrallen, die noch ein ziemlich absurdes Schicksal durchliefen.

Die Enclave hat nämlich an ihren eigenen Todeskrallen gewerkelt und es dabei geschafft, eine intelligente Unterspezies zu züchten. Allerdings stellte die sich als zu schlau heraus und sagte sich von der Enclave los, weil sie nichts mit der Organisation zu tun haben wollten:

Die Enclave setzte auch danach noch Todeskrallen ein, allerdings nur mithilfe einer sogenannten Domestication Unit – einem Kybernetisches Implantat, mit dem sich der Geist der Todeskrallen kontrollieren lässt.

Todeskrallen kommen wohl auch in der TV-Serie vor: Bislang haben wir die berühmten Kreaturen in der Fallout-Serie von Amazon Prime noch nicht zu Gesicht bekommen – oder zumindest nicht so richtig. In der letzten Folge der ersten Staffel ist nämlich zumindest der Schädel einer Todeskralle zu sehen. Es sieht also ganz so aus, als könnten wir in Staffel 2 der Serie mehr von ihnen erwarten.