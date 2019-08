Fans machen sich Sorgen: Dead Island 2 wechselt erneut den Entwickler

Dead Island 2-Fans müssen jetzt stark sein. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute zuerst: Das Zombie-RPG befindet sich immer noch in der Entwicklung. Jetzt die schlechte Nachricht: Dead Island 2 wechselt schon wieder den Entwickler. Mit den Dambuster Studios übernimmt nun schon der dritte Entwickler, was viele Fans als sehr schlechtes Zeichen interpretieren.

Homefront: Revolution-Entwickler macht Dead Island 2

Entwickler Nummer 3: Wie Deep Silver und THQ Nordic bekannt gegeben haben, hat Entwickler Sumo Digital die Arbeit an Dead Island 2 eingestellt. Die führt jetzt Dambuster Studios fort (via IGN). Ursprünglich wurde der Titel 2014 angekündigt, sollte 2015 erscheinen und von Yager entwickelt werden.

"Dieser Wechsel wurde seit einiger Zeit geplant und hat keinen Einfluss auf Sumos Business oder finanzielle Zukunft."

Nochmal von vorn? Wie weit fortgeschritten die Arbeit an dem Zombiespiel vor dem erneuten Entwicklerwechsel war, wird nicht verraten. Unklar bleibt auch, ob Dambuster jetzt übernimmt und weitermacht, oder ob der Entwickler nochmal ganz von vorn anfängt. Sumo Digital ist jedenfalls komplett raus, die Studios arbeiten nicht gemeinsam an Dead Island 2.

Dead Island-Fans machen sich noch mehr Sorgen als sowieso schon

Glauben verloren? Dass Dead Island 2 irgendwann noch erscheint, wurde zwar vom Publisher immer wieder betont, aber unter den Fans haben wohl nur noch die Wenigsten daran geglaubt. Zu lang war es zu still um das Projekt und auch Entwicklerwechsel sind meist kein gutes Omen.

Zum Vergleich: Techland, der Entwickler des ersten Dead Island-Teils hat in der Zwischenzeit Dying Light als spirituellen Nachfolger zu Dead Island veröffentlicht. Bald kommt mit Dying Light 2 auch schon der heiß erwartete zweite Teil.

I feel #DeadIsland2 is going to be like Duke Nukem Forever at this point. It went through development hell, passed onto different studios and now Dambuster is going to fuck it all up. DI2 is going to be a glitchy mess and broken since Homefront: TR is also a broken mess. — Supersmith 25K ? (@supersmith2500) August 14, 2019

Die Zeichen stehen schlecht. Erst recht, wenn der Entwickler nicht nur einmal, sondern gleich mehrfach wechselt. Aber bei der Fankritik geht es natürlich auch um die bisherige Arbeit der Studios, die jetzt an Dead Island 2 arbeiten. Es geht, so hart das klingen mag, wohl auch qualitativ bergab:

Yager Studios ist vor allem für das hochgelobte Spec Ops: The Line bekannt

ist vor allem für das hochgelobte Spec Ops: The Line bekannt Sumo Digital steht für Team Sonic Racing und Crackdown 3

steht für Team Sonic Racing und Crackdown 3 Dambuster hat bisher nur Homefront: Revolution entwickelt

Dead Island 2 going from being developed by the 'Spec Ops: the Line' guys



to now being developed by the 'Homefront: The Revolution' guys is like



Bruh — the coochie is hangry (@critical_kitkat) August 14, 2019

I was already worried about Dead Island 2 after the delays and the underwhelming first game, but now Dambuster taking charge is very worrying. Homefront The Revolution was awful. — Medicus Piper (@MedicusPiper) August 14, 2019

me: oh so dambuster studios are the ones developing dead island 2 now. what games did they make?



me, shortly after discovering they were the developers of homefront the revolution pic.twitter.com/EGFeeQN3Ky — broly wrath form ass expansion (@staroftherogue) August 14, 2019

Alternativ Dead Island 1 zocken: Die USK hat die Definitive Editions von Dead Island und Dead Island Riptide jetzt mit einer Altersfreigabe von 18 Jahren versehen. Ihr könnt die Titel jetzt auch in Deutschland ganz offiziell und unkompliziert kaufen.

Freut ihr euch darüber, dass Dead Island 2 immer noch in Entwicklung ist? Oder glaubt ihr auch, es sollte lieber aufgegeben werden?

Dead Island 2 - Screenshots ansehen