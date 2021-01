Harry Potter-Fans wollen unbedingt Romanzen in Hogwarts Legacy

Dass wir nicht Harry Potter in Hogwarts Legacy spielen werden, das dürfte schon einmal klar sein. Immerhin wissen wir bereits, dass die Geschichte lange Zeit vor den Abenteuern des bekannten Zauberschülers angesiedelt ist. Diese werden wir dann in einer Open World erleben, in der viele magische Tierwesen, Umgebungsrätsel und natürlich der Schulalltag in Hogwarts auf uns wartet. Was das Spiel noch alles bieten könnte und den Fans nach auch sollte, wird vor allem auf Reddit deutlich.

Die Wunschliste der Harry Potter-Fans

Romanzen

Noch ist nicht ganz klar, welche Schuljahre wir in dem Harry Potter-RPG durchlaufen werden. Demnach wissen wir auch nicht, wie alt unser Charakter letztendlich sein wird. Der Trailer lässt zwar ein höheres Schuljahre vermuten, aber das muss noch nichts heißen. Sofern das Alter es aber angemessen zulässt, würden sich viele Fans Beziehungen zu anderen Hexen und Zauberern wünschen.

Vielleicht sind Liebesbeziehungen auch Teil eines größeren Beziehungssystems, dass auch mit Abneigungen und moralischen Entscheidungen zu tun hat?

Mehr zum Thema Hogwarts Legacy: Im Harry Potter-RPG könnt ihr wohl zum Bösen werden

Der Zauberstab wählt den Zauberer

Wer das Harry Potter-Universum kennt, der weiß, dass sich Hexen und Zauberer nicht einfach einen Zauberstab aussuchen. Hier gilt das Gesetz: Der Zauberstab wählt den Zauberer bzw. die Hexe. So sollte es laut Harrytriangles auch im Spiel sein.

In dem Zusammenhang wurde vorgeschlagen, dass wir bei Ollivander durch das Beantworten von Fragen eine Auswahl an Zauberstäben bekommen, die sich wohl vom Holz als auch im Kern voneinander unterscheiden.

Skilltree

Als Rollenspiel dürfen wir von Hogwarts Legacy irgendeine Art von Fähigkeitensystem erwarten, mit dem wir vermutlich neue Zaubersprüche und andere Kräfte freischalten. Das passt auch gut zum Setting, immerhin drücken wir die Schulbank. Wie das aussehen könnte, zeigt User tvnzim mit einem Konzept, dass an den Fähigkeitenbaum von Star Wars Jedi: Fallen Order angelehnt ist:

Drachen reiten

Im ersten Trailer waren bereits viele phantastische Tierwesen zu sehen. Darunter auch Drachen. Und eben diese wünschen sich Fans wie darthgator23 als Reittier:

"Stellen euch vor, wir fliegen mit einem Drachen über Hogwarts/Hogsmead. Sicher würde es Einschränkungen geben, aber komm schon! Ein Drache!"

Vermutlich wird der Besen eher unser Flugmittel sein, aber vielleicht erhalten wir ja in bestimmten Abschnitten ein besonderes Reittier? Ein Drache als freischaltbares Feature am Ende wäre da sicherlich auch eine Möglichkeit, um den Fans entgegenzukommen, ohne dass wir dadurch zu mächtig werden.

Auf Reddit und auch anderswo finden sich natürlich noch weitere Wünsche der Fans. So wurde auch die Unterstützung einer 21:9-Auflösung und das Wirken der Zaubersprüche durch eine Stimmerkennung genannt. Woran Avalanche Software gerade auch arbeiten mag, hoffentlich bekommen wir bald mehr Informationen dazu. Da das Spiel voraussichtlich 2021 für die gängigen Plattformen erscheinen soll, wären neue Einblicke wünschenswert.

Was wir bisher sonst noch über Hogwarts Legacy wissen, haben wir in einem Video für euch zusammengefasst:

Jetzt seid aber ihr gefragt: Was wünscht ihr euch für Hogwarts Legacy?