Fantasy Life i: Fans sind sich einig, dass dieses Schrein-Rätsel in der Hölle schmoren soll

Leuchtende Pilze sorgen in Fantasy Life i für Frust.

Fantasy Life i kommt bei den Fans und in unserem Test richtig gut an. Aber es gibt eine Sache, die offenbar viele Menschen in den Wahnsinn treibt. Ein unscheinbar wirkendes Rätsel in den Schreinen von Gigantien treibt der Community Tränen in die Augen.

Ein Rätsel, sie zu knechten

Wie ihr euch vielleicht denken könnt, geht es um das Lichterpilz-Rätsel, das ihr in mehreren Schreinen absolvieren müsst. Zumindest, wenn ihr alle 49 Ulklinge freischalten möchtet, die durchaus wichtig sein können.

Wie funktioniert es? In mehreren Runden leuchten Pilze nacheinander auf. Wir müssen uns die Reihenfolge merken und nacheinander auf die entsprechenden Pilze hüpfen. Wer einen Fehler macht, muss von Vorne beginnen.

In entsprechenden Foren gibt es immer wieder Fans, die ihrer geringen Begeisterung für das Minispiel Ausdruck verleihen. So auch beispielsweise User Rithrius auf Reddit. Doch das Thema taucht immer und immer wieder auf. Es gibt noch mehrere Beispiele.

In der Community sind einige Fans der Meinung, dass diese Rätselvariante zu schwer ist. Wenig überraschend wird sich auch über Möglichkeiten ausgetauscht, wie man die Schreine ohne Anstrengungen überwinden kann.

“Ich hab einfach angefangen sie per Video aufzunehmen um durchzukommen”, berichtet jemand, dem mehrere User zustimmen. “Ich musste es aufschreiben um durchzukommen, ich hab’s gehasst”, schreibt eine andere Person.

Ähnliche Farben machen das Merken schwer

Dabei sind es nicht nur die längeren Merk-Ketten, die für Schwierigkeiten sorgen. Die Darstellung der Pilze ist ebenfalls manchmal ein Problem, da sich die Farben teilweise stark ähneln, wie Fans feststellen: “Ich glaube die Ähnlichkeit von Rot/Pink und Gelb/Orange hat mich verrückt gemacht”, heißt es beispielsweise.

Diese Erfahrung haben auch wir in der Redaktion gemacht. Da sich mehrere Pilze sehr ähnlich sehen, erschwert das die Strategie, sich nur die Namen der Farben zu merken, anstatt ihre Position im Raum. Je nachdem, wie man sich die Reihenfolge merken möchte, kann es das schwieriger machen.

Solltet ihr Schwierigkeiten mit den Pilz-Rätseln haben und nicht schummeln wollen, könnt ihr übrigens jederzeit wieder auf die Startplattform treten, um euch die Reihenfolge der aktuellen Runde erneut anzeigen zu lassen – oder ihr trainiert euer Kurzzeitgedächtnis.

Was denkt ihr: Hattet ihr auch Probleme mit den Lichterrätseln oder seid ihr locker durchgekommen?