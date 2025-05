Fantasy Life i ist direkt zum Release ein riesiges, tolles Gesamtpaket ohne Bugs – und hat sich damit einfach Mal ein Lob verdient

Fantasy Life i hat sich ein Lob verdient.

Wenn große Videospiele erscheinen, sind umfangreiche Day One-Patches und Roadmaps mit geplanten Inhalten bei Titeln von Cyberpunk 2077 bis Assassin’s Creed Shadows mittlerweile nicht mehr weit. Fantasy Life i zeigt, dass es auch anders geht und liefert ein großes Open-World-Spiel ab, das selbst ohne Updates und DLCs ein rundes und (fast) fehlerfreies Komplettpaket ist.

Dutzende Stunden Spielzeit und kaum Bugs

Das neue Lifesim-RPG des japanischen Studios Level-5 ist ein Umfangsmonster. Neben einer Zelda-artigen Open World gibt es jede Menge Dungeons, Storyquests, 14 verschiedene Berufe zum Aufleveln, Crafting-Rezepte und viele Geheimnisse zu entdecken.

All das kann euch gut und gerne hunderte Stunden beschäftigen – und trotzdem muss man in Fantasy Life i Bugs mit der Lupe suchen.

Ich habe bisher knapp 40 Stunden in das Spiel gesteckt und bin genau ein Mal einem Fehler begegnet. Dabei hat sich ein Gegner in einer Dungeon-Wand verheddert und konnte nicht mehr angegriffen werden.

Doch selbst darauf war Entwickler Level-5 vorbereitet. Nach einigen Sekunden teleportierte sich das Monster mit einer kleinen Animation einfach wieder auf sicheren Boden zurück und ich konnte Erfahrungspunkte und Loot doch noch einsacken.

Kollegin Myki, die schon weiter im Lategame ist als ich, kann das bestätigen. Das heißt zwar nicht, dass es nicht doch irgendwo ein paar Fehler gibt, aber insgesamt ist Fantasy Life i auf jeden Fall sehr gut gepolished und hat bisher lediglich zwei kleine Updates erhalten, deren Bugfixes sich an zwei Händen abzählen lassen.

Übrigens gibt es auch keine nennenswerten Performance-Schwächen auf PS5 und PC. Die Switch-Version konnten wir zwar noch nicht selbst ausprobieren, aber gemessen am Community-Feedback läuft das RPG selbst auf der kleinen Konsole offenbar rund.

Mehr als genug Inhalte

Daran schließt sich nahtlos an, wie fertig das Spiel inhaltlich auf mich wirkt. Zwar wurde vor wenigen Tagen bereits ein kostenloser DLC angekündigt, doch der erscheint mir im Moment wirklich als das, was ein DLC im Optimalfall sein sollte: netter Bonus-Content, der nicht wirkt, als ob er im Hauptspiel fehlt.

Das Spiel ist in seiner Grundform bereits umfangreich und bietet viel Abwechslung. Wenn ich mich lange genug durch einen Dungeon gekämpft habe, mache ich danach Quests für die Inselbevölkerung. Als nächstes verschönere ich mein Dorf, erkunde Gigantien, löse Rätsel, finde Schatztruhen oder mache mich auf die Suche nach seltenen Boss-Bäumen, Boss-Gemüse oder Boss-Monstern.

In der Welt von Fantasy Life i könnt ihr viele, viele Stunden versenken.

All diese Systeme greifen ineinander und sind teilweise nötig, um an anderer Stelle voranzukommen. Das motiviert auch über dutzende Stunden hinweg. Das Gefühl, dass mir etwas fehlt, hatte ich bisher kein einziges Mal. Im Gegenteil, auch nach 20 Stunden hatte ich noch neue Features entdeckt und Tutorials für mehr Mechaniken gelesen.

Ein perfektes Spiel ist Fantasy Life i natürlich trotzdem nicht. Der Einstieg ist beispielsweise zäh. Außerdem nerven im Multiplayer komische Zeitlimits und fehlende Möglichkeiten, wie das gemeinsame Durchspielen der Hauptstory.

Auch der Baumodus für den eigenen Stützpunkt ist stellenweise merkwürdig umständlich. Mehrere Häuser einfach nur zu verschieben kostet nicht nur viele Gulden, sondern vor allem Nerven und Wartezeit. Ein bisschen was zu meckern gibt’s eben immer.

Das ändert aber nichts am qualitativ-hochwertigen Gesamteindruck, der auch durch gut durchdachte Quality-of-Life-Features unterstützt wird. Quest-relevante Crafting-Rezepte werden separat aufgelistet, die Weltkarte zeigt wirklich alle wichtigen Details an und ich kann mich immer an die nächste Werkbank teleportieren.

Ehre, wem Ehre gebührt

Nun ist Fantasy Life i sicher nicht das einzige aktuelle Spiel, das zum Release weitestgehend fehlerfrei läuft. Allerdings habe ich schon den Eindruck, dass wir uns an große Patches und Content-Roadmaps für Spiele gewöhnt haben, die im Laufe der Zeit Probleme beheben und wichtige Features nachliefern.

Werfen wir beispielsweise einen Blick auf Assassin’s Creed Shadows, wird recht schnell der Unterschied deutlich. Das Japan-Abenteuer war zum Release weit davon entfernt, ein Technik-Debakel zu sein, aber trotzdem ist die Liste an Bugfixes in jedem der bisherigen Updates lang.

Trotz all der Leben und Features bleibt das Spiel meistens sehr übersichtlich und komfortabel.

Auch recht wichtige Features werden teilweise Monate nach Release hinzugefügt. So reicht das Spiel erst im Juni per Update die Möglichkeit nach, dass Charaktere in Cutscenes ihre Masken und Helme aufbehalten – was für mich deutlich immersiver ist. Gleiches gilt für einen New Game Plus-Modus oder die angekündigten Verbesserungen des Parkour-Systems.

Es hat seine positiven Seiten, dass viele Entwicklerstudios ihre (Singleplayer-)Spiele langfristig verbessern. Es ist aber ärgerlich, wenn mir ein Blick auf die Roadmap das Gefühl gibt, lieber noch ein halbes Jahr zu warten, bis ein Spiel vollständig ist.

Fantasy Life i ist keines dieser Spiele, lässt mich zum Release nichts vermissen und ist dazu auch noch nahezu bugfrei. Es wird zwar Updates geben, aber egal, was deren Inhalt ist: Es wird in jedem Fall ein Bonus, der auf das gute Hauptspiel oben drauf kommt – und kein wichtiges Feature, auf das ich extra warten muss.

Level-5 hat für den Feinschliff bei dieser großen Menge an Inhalten einfach mal ein Lob verdient und ich hoffe, dass sich vielleicht das ein oder andere Entwicklerstudio in Zukunft ein Beispiel daran nimmt.

Was denkt ihr: Wie gefällt euch Fantasy Life i?