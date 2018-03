Far Cry 5 - Fieser Glitch macht Spielstand “kaputt” & zwingt Spieler zum Neustart

Es ist immer furchtbar, wenn ein Spielfehler dafür sorgt, dass wir unseren Fortschritt verlieren. Und da ist auch Far Cry 5 keine Ausnahme, immerhin gibt es in Ubisofts Open World-Shooter jede Menge Dinge zu erledigen und Missionen wiederholen zu müssen, ist nicht immer ein Spaß. Doch was dem YouTuber Ark Sword passiert ist, ist dann doch noch einmal eine andere Hausnummer.

Ein Respawn-Glitch, der dazu führt, dass er nach dem Ladebildschirm sofort wieder stirbt, macht den Spielstand von Ark Sword aktuell unnutzbar. Und selbst Ubisoft scheint keine Lösung zu wissen, denn auf Nachfrage von Ark Sword gab ein Mitarbeiter nur an, dass die einzige Methode wohl diejenige wäre, das Spiel neuzustarten.

Die Seite MP1ST hat beim YouTuber nachgefragt und in Erfahrung gebracht, dass Ark Sword nicht in der Lage ist, das Spiel zu pausieren oder im Koop-Modus zu starten. Far Cry 5 hat in genau dem Moment einen Autosave-Spielstand angelegt, als Ark Sword eine Klippe hinabgestürzt ist und lädt eben diesen Save immer und immer wieder.

Viele Spieler haben sich mittlerweile an das offizielle Ubisoft-Forum gewendet, um sich auszutauschen. Doch die Probleme sind nicht einheitlich und während es manche Spieler schaffen, die Karte aufzurufen, um eine Schnellreise zu starten, wird bei anderen Spieler gar kein Controller-Input akzeptiert.

Far Cry 5 kann zwar auch manuell gespeichert werden, doch beim Spielstart gibt es nur die Funktion "Fortsetzen", die den aktuellsten Save lädt. Und das kann dann eben genau der Spielstand sein, aus dem es kein Entkommen mehr gibt. Es bleibt zu hoffen, dass Ubisoft sich dem Problem annehmen kann.

Ist euch das ebenfalls passiert?