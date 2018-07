Far Cry 5 - Title-Update 8 bringt Fotomodus

Far Cry 5 zieht mit dem neuen Title-Update 8 bzw. 1.08 mit Blockbustern wie Horizon Zero Dawn und God of War gleich und lässt uns ab jetzt in einem Foto-Modus Schnappschüssen knipsen.

In welchen Modi funktioniert der Fotomodus? Fotos könnt ihr ausschließlich in den Singleplayer-Modi von Far Cry 5 knipsen, indem ihr das Spiel pausiert. Der Foto-Modus funktioniert also in:

den Solo-Kampagne des Hauptspiels

den Solo-Kampagnen der DLCs

auf jeder Far Cry Arcade Solo-Map

Was bietet der Fotomodus? Wie aus anderen Spielen wie God of War bekannt, könnt ihr in Far Cry 5 eine Vielzahl von Einstellungen vornehmen, unter anderem:

ändert Tageszeit, Zoom und Blickwinkel

fügt Filter, Logos und Rahmen hinzu

ändert den Gesichtsausdruck eures Charakters

Der Fotomodus ist jetzt im Spiel.

Hier ein paar coole Bilder

Say cheese! ?



Far Cry 5's Photo Mode is available now, share your best pictures with us and use #FC5PhotoMode. pic.twitter.com/oikOWEbsqf — Ubisoft (@Ubisoft) July 5, 2018

Weitere große Neuerungen gibt es mit dem Patch nicht. Neben Verbesserungen der Stabilität und Performance dürfen wir uns auf einige weitere Inhalte für den Arcade Modus freuen.

Unter anderem kommen Assets und Waffen aus den DLCs Lost on Mars sowie Hours of Darkness ins Spiel.

Die vollständigen Patch-Notes findet ihr im offiziellen Ubisoft-Forum.

Far Cry 5 - Sreenshots ansehen