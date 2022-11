Far Cry 6 DLC: Die Trophäen von Lost Between Worlds machen mir Sorgen

Am 7. Oktober 2021 erschien Far Cry 6 für die Konsolen und den PC. Seitdem hat Ubisoft den Shooter durch kostenlose sowie kostenpflichtige DLCs erweitert, darunter Crossover-Missionen und Roguelite-Modi. Die lieferten aber alle nicht das, was ich mir wünsche: Einen ordentlichen Story-DLC. Die Ankündigung, dass am 29. November um 19 Uhr mit Lost Between Worlds noch eine zusätzliche Erweiterung vorgestellt wird, ließ mich daher hoffnungsvoll aufhorchen, wurde durch einen Blick auf die geleakten Trophäen aber schnell wieder zunichtegemacht.

Annika Bavendiek Annika steht vorrangig auf Story-Shooter. Als GamePro-Testerin von Far Cry 6 war sie daher nochmal extra enttäuscht, dass die Geschichte vor allem mit dem Bösewicht Castillo nicht ihr Potenzial ausnutzt. Ein Story-DLC könnte das immerhin etwas richten, aber wie es aussieht, wartet sie weiter vergebens darauf.

Lost Between Worlds erinnert sehr an die Roguelite-DLCs

Morgen wird mit Lost Between Worlds eine neue Erweiterung vorgestellt, zu der wir von offizieller Seite sonst nichts Genaueres wissen, aber Leaks sei Dank schon eine grobe Ahnung haben. Laut Tom Henderson (Insider Gaming), der in der Regel über gute Quellen verfügt, scheinen zerbrochene Portale, eine Art Multiversum und diverse Locations aus dem Hauptspiel eine Rolle zu spielen. Außerdem sind bereits die Trophäen durchgesickert, die Rückschlüsse zulassen.

So ist in der mutmaßlichen Trophäen-Liste auch von “aufeinanderfolgenden Rifts” und Respawns die Rede. Außerdem sollen wir einen Run in 15 Minuten abschließen und mit Fais Hilfe, einen neuen und augenscheinlich uns freundlich gesinnten Charakter, entkommen.

Klingt alles nach einem DLC, der wieder auf ein repetitives Gameplay-Konzept setzt, ähnlich wie in den Roguelite-DLCs, in denen wir mit den früheren Bösewichten Vaas, Pagan Min und Joseph immer wieder neue Runs starten, um stärker zu werden. Im Fall von Lost Between Worlds scheinen wir durch die Portale verschiedene Orte aus Far Cry 6 zu besuchen und das mit übernatürlichen Elementen gespickt – Portale, Multiversum… der erste Teaser, den wir bislang statt des Ankündigungs-Trails sehen, lässt das auch bereits vermuten:

Ein DLC muss endlich bei der Story nachbessern

Sollten die Leaks und Rückschlüsse nicht groß von der Wahrheit abweichen – denn bislang handelt es sich trotz allem nur um Gerüchte – wird Lost Between Worlds nicht das nächste große Ding. Weder für Fans, noch für mich im Speziellen. Zum einen, weil wir bereits durch die drei Roguelite-DLCs mehr als genug von dieser Art Inhalt hatten. Zum anderen, weil es doch so viel offensichtlichere und spannender Ansätze gibt, wie etwa ein Story-DLC zum Bösewicht Antón Castillo, gespielt von Breaking Bad-Schauspieler Giancarlo Esposito.

Dieser besitzt alleine und zusammen mit seinem Sohn Diego eine so spannende Geschichte. Zumindest theoretisch, praktisch macht Far Cry 6 aber nichts aus diesem Potenzial, wie ich bereits im Test damals angemerkt habe.

Das Aushängeschild des sechsten Teils ist im Spiel allgegenwärtig, beispielsweise durch die Medien, verkümmert aber mit seiner angedeuteten Vielschichtigkeit in Zwischensequenzen. Was für eine Gefahr wirklich von dem ach so skrupellosen Diktator ausgeht, der seinem Sohn sogar mit einer Granate zu der Wahl zwingt, sich oder sein Volk zu opfern, bekommen wir als Dani so gut wie gar nicht am eigenen Leib zu spüren.

Ihr kennt die Szene mit der Granate vielleicht noch aus dem ersten Trailer:

Die daraus resultierende schwierige Beziehung zwischen Vater und Sohn kann dadurch ebenfalls kaum glänzen. Es fühlte sich für mich an, als hätte Ubisoft hier einfach etwas vergessen.

Umso spannender wäre es, dass in einem Story-DLC dieser Bruch etwas heilt, weil wir mehr über Castillo selbst erfahren. Mehr darüber, wie er zu dem wurde, der er im Spiel ist. Die kleinen Story-Häppchen, die in den Roguelite-DLCs eingeflochten waren, waren nett, aber nichts, was Far 6 selbst als Spiel stärkt. Daher sollte Ubisoft aus meiner Sicht hier und nirgends anders ansetzen, wenn es darum geht, uns mehr Inhalte zu geben.

Was erwartet ihr vom Far Cry 6-DLC?