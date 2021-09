Far Cry 6-Roadmap verrät alles zum Season Pass und weitere Gratisinhalte

In Far Cry 6 werden wir als Dani Rojas Teil einer Guerillabewegung, die sich gegen den tyrannischen Diktator Anton Castillo auflehnt. Wie in den vorherigen Far Cry-Spielen wird die Handlung aber auch irgendwann ein Ende finden. Das bedeutet aber nicht, dass wir danach in Far Cry 6 nichts mehr zu tun haben werden.

Zum einen bekomme alle, die den Season Pass besitzen, drei DLCs und Far Cry 3 Blood Dragon. Soweit, so bekannt. Ubisoft gab mit der Veröffentlichung der Roadmap nun aber auch bekannt, dass uns darüber hinaus noch Gratisinhalte erwarten.

Alle Season Pass-Inhalte von Far Cry 6

Drei DLC-Episoden

In den drei Episoden tauchen wir in die Psyche der verrückten Bösewichte aus Far Cry 3, Far Cry 4 und Far Cry 5. Wie Ubisoft erklärte, werden Vaas Montenegro, Pagan Min und Joseph Seed von der ursprünglichen Besetzung gespielt.

Episode 1: "Vaas: Wahnsinn" soll im November 2021 erscheinen

Episode 2: "Pagan: Kontrolle" soll im Januar 2022 erscheinen

Episode 3: "Joseph: Kollaps" soll im im März 2022 erscheinen

Alle Episoden setzen dabei auf ein Die and Retry-Erlebnis. Soll heißen, dass wir mit magerer Ausrüstung starten und uns immer bessere Waffen und Kräfte aneigenen. Die drei DLCs können alle auch wahlweise im Koop mit einer weiteren Person gespielt werden. Dafür benötigt die Person keinen eigenen Season Pass für Far Cry 6.

Far Cry 3 Blood Dragon

Wer Far Cry 6 auf der Konsole oder Google Stadia spielt, erhält mit dem Season Pass die Far Cry 3 Blood Dragon: Classic Edition. Hier findet ihr unseren Test zum Standalone-Addon.

Blood Dragon-Set

Das Blood Dragon-Set beinhaltet sieben Gegenstände für das Hauptspiel:

Outfit: Blood Dragon-Ausstattungsgarnitur

Waffen: AJM9 und Kobracon

Fahrzeug: Omega Enforcer

Waffen-Talisman: KillStar

Vierbeiner-auf-Abruf: K-9000

Fahrzeug-Chibi: Blood Dragon-Chibi

Auch ohne Season Pass gibt es Far Cry 6-Nachschub

Die folgenden Inhalte bekommen alle Far Cry 6-Spieler*innen kostenlos und können alleine oder im Koop gespielt werden.

Wöchentliche Aufstände: Nach Release als auch nach der Kampagne werden sich Woche für Woche Anhänger von Castillo zusammentun, die es aufzuspüren und zu eliminieren gilt. Als Belohnung winken Ausrüstungs-Updates.

Nach Release als auch nach der Kampagne werden sich Woche für Woche Anhänger von Castillo zusammentun, die es aufzuspüren und zu eliminieren gilt. Als Belohnung winken Ausrüstungs-Updates. Sechs Sondereinsätze: Diese Einsätze finden an neuen Locations von Yara statt und bieten neue Spielmechaniken. Während zwei davon direkt zum Release verfügbar sind, werden die anderen vier Einsätze später folgen. Unsere Aufgabe dabei ist es, den Waffenhändlern von Castillo gefährliche Chemiewaffen zu sichern, bevor sie überhitzen.

Diese Einsätze finden an neuen Locations von Yara statt und bieten neue Spielmechaniken. Während zwei davon direkt zum Release verfügbar sind, werden die anderen vier Einsätze später folgen. Unsere Aufgabe dabei ist es, den Waffenhändlern von Castillo gefährliche Chemiewaffen zu sichern, bevor sie überhitzen. Drei Crossover-Missionen: In diesen Missionen spielen die folgenden Marken bzw. Stars eine Rolle: Rambo, Stranger Things und Danny Trejo.

Dieser Trailer stellt die Roadmap-Inhalte nochmal vor:

Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia und den PC. Der Season Pass ist einzeln oder als Teil der Gold-, Ultimate- und Collector's Edition erhältlich.

Wie gefallen euch die Inhalte der Far Cry 6-Roadmap? Werdet ihr euch den Season Pass holen?