Far Cry 7 in Entwicklung: Alaska als Setting und Release angeblich auch schon bekannt

Sollte Ubisoft sein Veröffentlichungsmuster beibehalten, könnte uns in zwei Jahren ein neuer Far Cry-Titel erwarten. Die Vorgänger wurden alle mit einem maximalen Abstand von vier Jahren zueinander veröffentlicht, sodass ein mögliches Far Cry 7 schon jetzt in der Entwicklung wäre. Sollten die aktuellen Gerüchte rund um den neuen Teil stimmen, könnte uns in 2025 nicht nur ein neuer Ableger der Hauptreihe erwarten, sondern auch ein Standalone-Multiplayertitel im Far Cry-Universum.

Multiplayermodus bekommt eigenes Spiel

Das Gerücht besagt, dass Far Cry 7 unter dem Namen Project Blackbird läuft, während der Multiplayertitel als Project Maverick bezeichnet wird. Beide Spiele sollten ursprünglich als ein Titel veröffentlicht werden, doch Ubisoft Montreal entschied sich in einer frühen Phase, den Singleplayer- und den Multiplayermodus voneinander getrennt zu veröffentlichen.

Wann sollen die beiden Titel erscheinen? Als Releasezeitraum wird tatsächlich Herbst 2025 für beide Spiele genannt. Doch dadurch, dass der Far Cry-Multiplayertitel schon mehrmals umgeplant wurde, könnte es sein, dass gerade dieser Titel verschoben werden muss.

Falls ihr aber bereits vor 2025 auf weitere Ubisoft-Spiele hofft, dann gibt es ein anderes Gerücht, dass euch interessieren könnte. Denn es sind vor kurzem alle elf Spiele mutmaßlich bekannt geworden, die Ubisoft zwischen April 2023 bis März 2024 veröffentlichen möchte:

Woher stammen die Gerüchte? Die für zuverlässige Leaks bekannte Insider Gaming-Redaktion hat mit zwei Quellen gesprochen, die lieber anonym bleiben wollen, da sie nicht über die beiden Titel reden dürfen.

Der Vorgänger Far Cry 6 hat gezeigt, welche Schwächen Far Cry 7 ausbessern sollte:

Far Cry 7 und Multiplayer: Das könnte uns erwarten

Die beiden Leaker verrieten vor allem zum Multiplayertitel viele Details. So soll der Shooter im vergangenen Jahr mehrmals umgeplant worden sein. Der Titel soll in der Wildnis von Alaska spielen und folgende Mechaniken beinhalten:

extraktionsbasierter Shooter

Permadeath

Rucksäcke

Auftragssystem

Außerdem wurden der Insider Gaming-Redaktion Screenshots unter der Bedingung zugesandt, sie nicht der Öffentlichkeit zu präsentieren. Laut Insider Gaming sind auf den Bildern Kisten mit Loot, Extraktionszonen und einiges mehr zu sehen. Die Redaktion glaubt zudem, dass alte Charaktere wieder auftauchen könnten, da der Synchronsprecher von Juan Cortez in einem Tweet einen ersten Hinweis darauf gab.

Da beide Spiele ursprünglich ein Titel waren, könnte es sein, dass auch für Far Cry 7 ein Alaska-Setting angedacht ist. Da der Multiplayertitel im vergangenen Jahr mehrmals überarbeitet wurde, könnte sich das Setting mittlerweile auch verändert haben. So oder so müssen wir wohl noch einige Monate abwarten, bis Ubisoft erste Details zu zukünftigen Far Cry-Titeln enthüllt.

