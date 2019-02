Machen wir es kurz. Am Ende von Far Cry 5 wird vollkommen überraschend eine Atombombe gezündet und das fiktive Hope County wird von der Druckwelle weggepustet. Diese Information ist deswegen so schwer als Spoiler zu deklarieren, weil dieser Atomkrieg die Grundlage für Far Cry New Dawn bietet. Der neue Ableger der Shooter-Reihe wird von Ubisoft heftig beworben und in jedem Trailer wird klar gemacht, warum es die Postapokalypse gibt.

Der Held aus Far Cry 5 kehrt zurück

Was ist mit uns passiert? Es gibt aber noch immer eine Frage, die ungeklärt geblieben ist. Und die dürfte vor allem Fans von Far Cry 5 interessieren. Was ist bitteschön mit dem Helden passiert, den wir im 5. Teil gesteuert haben? Haben wir überlebt? Sind wir schon lange tot? Im Verlauf von Far Cry New Dawn wird eine Antwort geliefert.

Aber Achtung, jetzt geht es wirklich um dicke Spoiler! Lest nicht weiter, wenn ihr ohne Vorwissen in das neue Far Cry gehen wollt.

In Far Cry New Dawn gibt es viele Verbindungen zu Far Cry 5 zu entdecken, schließlich teilen sich beide Titel in etwa dieselbe Spielwelt. So kehren auch viele Charaktere aus dem Vorgänger zurück und unter ihnen ist auch Joseph Seed, der ehemalige Anführer von Eden's Gate und bekanntlich Prophet, da er das Ende der Welt vorausgesehen hat.

Am Ende von Far Cry 5, nach unserem Sieg über Seed, schlägt eine Atombombe ein und Seed entführt den überforderten Protagonisten und schließt sich mit ihm in einen Schutzbunker ein. Das Ende deutet an, dass Seed und der Deputy (so die Bezeichnung des Helden) lange Zeit miteinander ausharren müssen. In Far Cry New Dawn ist allerdings erst einmal nur Seed anzutreffen.

Mittlerweile führt er die Anhänger von New Eden an, einem leicht veränderten Kult, der modernen Technologien abgeschworen hat. Doch wer ein bisschen zwischen den Zeilen liest, lernt schnell was aus dem Deputy geworden ist. Denn der ist alles andere als tot und steckte die ganze Zeit direkt vor unserer Nase. Der Held ist Far Cry 5 ist nämlich Judge, ein maskierter KI-Helfer, den wir im Verlauf der Story rekrutieren können.

Der Held als Helferlein: Wir sehen weder sein Gesicht, noch können wir dank weiter Kleidung erahnen, welches Geschlecht Judge haben könnte. Somit passt der maskierte Kämpfer auf alle Far Cry 5-Helden zu, immerhin konnten wir uns diesen selbst erstellen. Außerdem spricht Judge kein einziges Wort, wodurch er noch schwerer erkannt werden kann.

Aber wie kam es dazu?

Ein tragisches Schicksal: In zahlreichen Notizen, die in Joseph Seeds altem Bunker verstreut sind, lässt sich ungefähr erahnen, was in den Jahren zwischen den beiden vorgefallen sein muss. Seed spricht davon, dass der Held unter schweren Schuldgefühlen gelitten hat, so sehr sogar, dass Seed darüber nachdachte, ihm einen "Gnadentod" zu ermöglichen. Stattdessen haben sie aber gemeinsam gehungert und ganz viel geredet.

Seed deutet an, dass er den Deputy verändert hat, er aber selbst auch durch den Deputy verändert wurde. Das würde sein friedliches Auftreten erklären, das im Kontrast zu seinen Morden in Far Cry 5 steht. Der Held hingegen ging letztlich doch im Führerkult um Seed auf und bezeichnete ihn irgendwann als "Vater". Der Verstand scheint gebrochen worden zu sein und als Judge dient er nun Seed und New Eden als Elitekämpfer.

Far Cry New Dawn erscheint am 14. Februar 2019 für PS4, Xbox One und PC.