Far Cry: New Dawn - Splinter-Cell-Mission als Easter Egg im Spiel

Zwar ist offiziell noch kein neuer Teil von Splinter Cell geplant, Fans der Reihe können sich aber über Easter-Eggs und Content-Updates mit der Schleichspiel-Thematik in anderen Titeln von Ubisoft freuen. Das neueste Projekt mit einer Anspielung auf das Action-Adventure rund um Sam Fisher ist der kommende Endzeit-Shooter Far Cry: New Dawn.

In dem bereits am 15. Februar erscheinenden Nachfolger von Far Cry 5 gibt es einen Missionstypen namens Expedition. Darin müsst ihr ein feindliches Gebiet infiltrieren, Ressourcen klauen und wieder verschwinden. Eine dieser Expeditionen nennt sich "Government Plane Wreck". Und dieses Wrack könnte Spielern von Splinter Cell bekannt vorkommen.

C-147B Paladin abgestürzt

Es wird schnell klar, dass es sich bei dem Regierungsflugzeug um das mobile Hauptquartier von Fourth Echolon - eine C-147B Paladin - handelt. Und in dem findet ihr allerlei Easter-Eggs aus Ubisofts Schleichspiel. Hier eine kleine Auswahl:

Notizen die mit dem Kürzel "SF" - Sam Fisher - unterschrieben sind

Ein Shadownet-Terminal, das ihr aktivieren und benutzen könnt

Ein komplettes Ausrüstungs-Set von Sam Fisher, inklusive Nachtsichtgerät

Die Notizen bescheiben, was Fisher nach dem Ende von Far Cry 5 unternahm und beinhalten Referenzen zu anderen Charakteren der Franchise, wie Isaac Briggs, Anna Grimsdottir und Andriy Kobin. In der Beschreibung von Sam's Ausrüstung findet ihr zudem eine Reihe von Ausrufen der Gegner aus Splinter Cell, wie zum Beispiel "Fisher's on the loose!".

Far Cry: New Dawn - Screenshots ansehen

Im April letzten Jahres gab es ein ähnliches Crossover mit Ghost Recon: Wildlands. Das erhielt ein Splinter Cell-Event, in dem ihr unter anderem Sam Fishers Outfit und dessen Nachtsichtgerät freischalten durftet.

Das Ubisoft-Universum: Querverweise in Assassin's Creed und co.

Durch die zahlreichen Andeutungen, Easter-Eggs und querverweise zwischen den Spielen von Ubisoft, kann man schon fast von einem Ubisoft-Universum sprechen. Der Entwickler und Publisher verneint allerdings, dass seine einzelnen Serien storymäßig zusammenhängen und hebt stets hervor, wie es sich ausschließlich um Easter-Eggs ohne größere Bedeutung handelt. Im folgenden findet ihr einige Beispiele, die auf ein größeres Universum hindeuten.

Far Cry 3: Im DLC "The Lost Expeditions" könnt ihr einige Ordner und Notizen mit dem Logo von Abstergo aus Assassin's Creed finden. Die beschreiben die Suche nach einem der Edensplitter, die eine zentrale Rolle in der Meuchelmörder-Serie einnehmen.

Watch_Dogs: In einer Mission müsst ihr Olivier Garneau, den CEO von Abstergo Entertainment aus Assassin's Creed 4: Black Flag umbringen. Wenn ihr ihn scannt, seht ihr zudem, dass er von "der Bruderschaft gejagt" wird. Im Assassinen-Spiel wiederum tritt der eine Reise nach Chicago, dem Schauplatz von Watch_Dogs, an und kehrt nicht zurück. Dieses Ereignis wurde in Assassin's Creed: Origins erneut aufgegriffen. Hier könnt ihr ein Bild des Attentats auf Garneau finden.

Assassin's Creed 4: Black Flag: Auf einem Computer könnt ihr eine E-Mail finden, der zufolge Abstergo Indsutries von Blume kontaktiert wurde. Die zuletzt genannte Firma ist der Hersteller der CTOS-Überwachungstechnologie in Watch_Dogs.

Easter-Eggs oder doch mehr? Was haltet ihr von solchen Querverweisen und würdet ihr ein großes Ubisoft-Universum begrüßen, oder findet ihr es besser, wenn die Serien unter sich bleiben? Diskutiert in unseren Kommentaren!