Far Cry New Dawn - Was ist mit Hund Boomer passiert? (Easter Egg)

Ein Highlight aus Far Cry 5 sind die tierischen Begleiter. So durften wir mit Bär Cheeseburger, Raubkatze Peaches und Hund Boomer Helfer anheuern, die uns fortan auf unserer Reise durch Hope County begleiten. Speziell der treue Australian Cattle Dog hat es vielen Spielern angetan.

Far Cry New Dawn spielt 17 Jahre nach den Ereignissen rund um Sektenanführer Joseph Seed in der Postapokalypse und von Boomer fehlt jede Spur. Wie das Leben so spielt, ist das auch nicht weiter verwunderlich, erreichen Hunde nur in ganz seltenen Fällen ein so hohes Alter.

Boomer Easter Egg entdeckt

Um dem kleinen Hund zu Gedenken, haben die Entwickler ein Easter Egg im Spiel platziert. Wir sagen euch, wie ihr es findet und Boomer so seine letzte Ehre erweist.

Wo finde ich das Easter Egg? Begebt euch zum Fang Center im südwestlichen Teil der Karte. Seht ihr eine Kirche, seid ihr genau richtig. Unter ihr befindet sich ein Tunnel, euer Ziel. Am Ende des Tunnels findet ihr einen Grabstein der von Holz bedeckt ist.

Nun müsst ihr lediglich das Holz vom Grabstein schießen und was schon vorher klar war, ist nun Gewissheit. Ihr steht vor der letzten Ruhestätte eures einstigen Begleiters, dem guten Boomer.

Ganz ohne Hund müsst ihr in Far Cry New Dawn übrigens nicht auskommen. So könnt ihr Timber anheuern, der sogar auf den Fahrten durch Hope County im Sitz neben euch Platz nimmt.

