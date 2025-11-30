Far Cry-Serie: möglicher Release, Cast, Setting und alle anderen bislang bekannten Infos

Far Cry bekommt eine eigene Serie spendiert, die wie die Spielvorlage jede Staffel ein neues Setting bietet. Wir fassen alle Informationen zusammen.

Eleen Reinke
30.11.2025 | 17:00 Uhr

In der ersten Far Cry-Verfilmung hatte Michael Mando als Vaas verkörpert. Ob er wieder dabei ist, wissen wir noch nicht. In der ersten Far Cry-Verfilmung hatte Michael Mando als Vaas verkörpert. Ob er wieder dabei ist, wissen wir noch nicht.

Schon 2008 bekam die Far Cry-Reihe eine Live-Action-Verfilmung, damals mit Till Schweiger in der Hauptrolle (und einer IMDb-Wertung von gerade mal 3,2 von 10 Punkten). Jetzt soll es einen neuen Anlauf geben, diesmal bekommt die Shooter-Reihe aber stattdessen eine Serie spendiert. Wir fassen alles Wichtige zusammen.

Release: Wann erscheint Season 1 der Far Cry-Serie?

Hierzu gibt es bislang noch keine offiziellen Angaben. Die Serien-Adaption wurde am 25. November 2025 bestätigt, davon ab gibt es aber noch nicht viele Informationen. Wir rechnen entsprechend mit einem Release der ersten Staffel frühestens 2027.

Übrigens, die Captain Laserhawk-Serie von Netflix hat zwar nichts mit der Live-Action-Serie zu tun, basiert aber auf dem Blood Dragon-DLC von Far Cry 3:

Video starten 0:50 Captain Laserhawk: Die Far Cry-Anime-Serie ist jetzt auf Netflix und sieht super abgedreht aus

Streaminganbieter: Wo erscheint Staffel 1 der Far Cry-Serie?

Die Serie wird von FX produziert und soll in den USA auf dem Streamingdienst Hulu zu sehen sein. Der ist hierzulande bei Disney+ inbegriffen, wir können Staffel 1 also wohl über den Streaming-Service von Disney gucken.

Auf der nächsten Seite erfahrt ihr, was wir schon zu Cast, Charakteren und der Handlung der Serie wissen.

Was wünscht ihr euch von einer Far Cry-Serie? Wollt ihr die Story eines Spiels, mehrerer Ableger oder lieber eine komplett neue Geschichte?

1 von 2

nächste Seite

Far Cry 6

Far Cry 6

Genre: Shooter

Release: 07.10.2021 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

