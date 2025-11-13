Riesiger Leak zu Far Cry 7: Insider teilt angebliche Screenshots und Infos zum Helden, Setting und mehr

Es sind erste angebliche Bilder vom Nachfolger von Far Cry 6 aufgetaucht.

Ubisoft hat Far Cry 7 noch nicht offiziell enthüllt, dank des bekannten Insiders Tom Henderson kursieren aber bereits etliche Gerüchte über den kommenden Shooter im Netz. Ein weiterer Insider namens AgaiinTx hat nun weitere Infos zu Far Cry 7 und erste Screenshots zu dem gemunkelten Multiplayer-Ableger (Codename "Maverick") auf X/Twitter geteilt.

Neuer Leak zu Far Cry 7 und Maverick - angebliche Infos und Screenshots durchgesickert

Kurze Erläuterung vorab: Basierend auf Leaks und Gerüchten wird davon ausgegangen, dass Ubisoft an einem herkömmlichen Singleplayer-Far Cry aka Far Cry 7 (Codename "Blackbird") sowie zusätzlich an einem Multiplayer-Ableger bzw. an einem Extraction-Shooter (Codename "Maverick") arbeitet.



Erste Bilder zu Maverick? AgaiinTx hat vor wenigen Stunden erste angebliche Screenshots aus dem gemunkelten Extraction-Shooter bzw. Maverick geteilt:

die Screenshots sollen von einer Extraction-Map namens "Paradise Park" stammen

der Extraction-Mode soll außerdem eine lebendige Tierwelt bieten. Tiere sollen uns auch angreifen können (wie wir es aus früheren Far Cry-Spielen gewohnt sind.

Der originale X/Twitter-Post mit den geteilten Bildern von AgaiinTx existiert nicht mehr. Womöglich hat der Leaker einen Copyright-Strike erhalten. Wir selbst verzichten darauf, die vom Leaker geteilten Bilder hier einzubetten. Ihr könnt sie euch aber über einen Post im GamingLeaksAndRumors-Subreddit anschauen.

Weitere Infos zu Far Cry 7, dem Helden und mehr

Darüber hinaus hat AgaiinTx zusätzliche Angaben zu Far Cry 7 bzw. dem Singleplayer-Ableger gemacht:

Far Cry 7 - Release: Shooter erscheine innerhalb der nächsten zwei Jahre

Shooter erscheine innerhalb der nächsten zwei Jahre der Shooter werde in Ubisofts Snowdrop-Engine entwickelt

Far Cry 7 sei in Alaska angesiedel t und spiele sich auf einer anderen Map ab als Project Maverick (der Leaker sei sich bezüglich letzterem Punkt aber nicht zu 100 Prozent sicher)

t und spiele sich auf einer anderen Map ab als Project Maverick (der Leaker sei sich bezüglich letzterem Punkt aber nicht zu 100 Prozent sicher) Fahrzeuge kehren natürlich sowohl für den Singleplayer, als auch für den Multiplayer zurück

auch ein angeblicher Screenshot zu einem der Far Cry-Helden ist aufgetaucht: Ein weißer Mann in seinen 30ern mit einem Vollbart und Baseballcap.

Zudem nennt der Leaker die angeblichen Titel mehrerer Story-Missionen aus Far Cry 7:

Airspace

NASA HQ

Verzion Centre

JFK Centre

Hinweis: Far Cry 7 ist nicht offiziell bestätigt. Genießt auch den aktuellen Leak daher mit Vorsicht. AgaiinTx hat indes einen sehr guten Track Record vorzuweisen (via gamingbible) und hat durch seine vorherigen Leaks zum ehmaligen Ubisoft-Shooter XDefiant Bekanntheit erlangt.

Der letzte Far Cry-Ableger, Teil 6, kam übrigens im Oktober 2021 auf den Markt.

Jetzt sind wir auf eure Meinung gespannt: Was sagt ihr zu diesen angeblichen Details zu Far Cry 7 und dem Multiplayer-Ableger? Interessiert ihr euch überhaupt für ein Multiplayer-Far-Cry?