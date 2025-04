Das günstigste Switch 2-Launchspiel kommt aus Deutschland: Exklusiver Racer ist so billig, dass der Preis von Mario Kart World noch heftiger erscheint

Nicht alle Launch-Titel der Switch 2 werden zu einem knackigen Preis angeboten.

Mit Mario Kart World dürfen wir uns endlich über einen neuen Serienteil der beliebten Funracer-Reihe freuen, der am 05. Juni direkt zum Launch der Nintendo Switch 2 auf den Markt kommt. Doch ein Punkt dürfte die Freude bei vielen Fans ein wenig trüben, nämlich der Preis des Switch 2-Exclusives.

Mario Kart World kostet digital bereits knackige 79,99 Euro. Für die physische Version müsst ihr sogar noch einmal einen Zehner drauflegen.

Die gute Nachricht: Nicht alle Nintendo Switch 2-Launchspiele kommen mit einem so dicken Preisschild. Fast Fusion, ein Racer aus Deutschland, ist zum Launch der neuen Nintendo-Konsole sogar für unter 15 Euro zu haben.

Dieses Switch 2-Exclusive kommt aus Deutschland - zu einem bescheidenen Preis

Fast Fusion kann ab sofort im Nintendo eShop vorbestellt werden.

Das Spiel kostet gerade einmal 14,99 Euro.

Das Coole: Fast Fusion gehört zum Launch-Lineup der Nintendo Switch 2, schlägt also ebenfalls am 05. Juni 2025 auf und dürfte damit all diejenigen unter euch erfreuen, die ihre Spielebibliothek zum Launch aufstocken wollen, ohne dabei zu tief in die Tasche greifen zu müssen. Sofern der Titel am Ende auch etwas taugt, versteht sich.

Der Preis von Mario Kart World wirkt damit im direkten Vergleich umso knackiger, wobei die Produktionskosten des First Party-Titels natürlich um ein Vielfaches höher sind und hier sehr wahrscheinlich am Ende der bessere Funracer bei rum kommt.

Aber schauen wir uns die günstige Funracer-Alternative weiter unten doch mal etwas genauer an.

Das steckt hinter Fast Fusion

Also, was steckt hinter dem Titel? Fast Fusion stammt vom Münchener Entwicklerstudio Shin'en Multimedia GmbH und ist ein Arcade-Racer, der uns direkt an Wipeout erinnert. Ihr klemmt euch hinters Steuer eines Antigravitationsfahrzeugs und liefert euch auf mehreren Strecken halsbrecherische Rennen und nutzt Boosts, um euch im letzten Moment auf den ersten Platz zu katapultieren.

Via Fusion könnt ihr sogar Fahrzeuge miteinander verschmelzen lassen, um neue Vehikel mit einem einzigartigen Look und neuen Spezifikationen zu erschaffen.

Das klingt alles in allem insbesondere nach kurzweiligem Racing-Spaß. Wie gut der Titel am Ende ist, erfahren wir spätestens zum Launch der Switch 2.

Welche Spiele erscheinen außerdem zum Launch für die Nintendo Switch 2?

Eine komplette Übersicht aller Launch-Titel findet ihr in der unten verlinkten GamePro-Übersicht.

Das sind die wichtigsten Spiele zum Launch der neuen Nintendo-Konsole:

Switch 2 Release und Preorder: Die Nintendo Switch 2 kommt am 05. Juni 2025 auf den Markt und kann ab sofort vorbestellt werden – wobei es aktuell (Stand 28. April) schwierig ist, an die Konsole zu kommen, da die Kontingente auch in Deutschland zunächst erschöpft zu sein scheinen. In unserem oben verlinkten GamePro-Liveticker halten wir euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

Wenn ihr Mario Kart World haben und etwas Geld sparen wollt: Es wird auch ein Switch 2 + Mario Kart World-Bundle angeboten. Dafür zahlt ihr 509,99 Euro anstelle von 469,99 Euro für die Standard-Version der Switch 2. Für den Funracer werden damit effektiv nur 40 Euro fällig.

Was ist eure Meinung zum Preis der Konsole und zu den Nintendo Switch 2-Spielen? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion, wir sind sehr auf eure Antworten gespannt.