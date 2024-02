Final Fantasy 7 Rebirth - Die beste Ausrüstung und Materia-Kombination für Cloud

Mit Cloud müsst ihr flexibel bleiben, da er häufig allein unterwegs ist.

Kein anderes eurer Gruppenmitglieder in Final Fantasy 7 Rebirth werdet ihr so häufig aktiv kontrollieren wie Cloud. Dazu muss er viele Einzelkämpfe bestehen. Daher sind seine Materia und auch die Ausrüstung immer ein Balance-Akt. Denn während Materia bei anderen Gruppenmitgliedern vor allem deren Stärken weiter hervorheben sollten, müsst ihr bei Cloud flexibel bleiben, damit er auch allein zurechtkommt.

Cloud Stärke sind Konter

Niemand ist in Sachen Konter so mächtig wie Cloud. Durch seine offensive Haltung verursacht er hohen Schaden und auch Schock, wenn ihr einen Angriff normal blockt oder besser noch: präzise blockt. Daher sind zwei Materia für ihn absolute Pflicht:

Präzise Abwehr +

Effizientes Blocken

Ein Konter kann ganze Gegnergruppen unter Druck setzen, wenn sie nahe beieinander stehen.

Erstere macht das Kontern sehr viel einfacher und selbst Bosse lassen sich mit nur wenigen präzisen Blocks leicht in den Schockzustand versetzen.

Die zweite Materia befeuert euren ATB-Balken-Regeneration, so dass ihr konstant Manöver ausführen könnt.

TP- und MP-Boost für jeden Charakter Unabhängig von den in diesem Guide besprochenen Materia, solltet ihr allen euren Gruppenmitgliedern mindestens eine TP-Boost und eine MP-Boost Materia geben. Im Endgame auf Stufe 70 machen das ungefähr 1.500 TP und 20 MP aus, die ihr Extra habt.

Noch mehr Schocks

Wählt ihr eure elementare Materia gut, dann sind Gegner noch leichter zu schocken.

Gegner zu schocken ist Clouds zweite Stärke, die ihr mit zwei Materia weiter verbessern könnt:

Elementaraffinität

eine beliebige Zaubermateria

Beide Materia solltet ihr in einen Verbundsockel in der Waffe packen. Nur dort spielen sie ihre Stärke aus. Elementaraffinität stärkt alle eure Angriffe mit dem gesockelten Element. Sucht hier eine Materia aus, gegen die Gegner in dem Gebiet oder ein spezieller Boss, schwach sind.

ATB-Schock ist eine weitere sehr nützliche Materia. Sie hilft euch, den verursachten Schock auch direkt auszunutzen. Es gibt nicht frustrierenderes, als einen Boss endlich zu schocken und ohne ATB dazustehen.

Perfekter Unterstützer mit unendlichem Mana

Zwei weitere gute Materia, die ihr Cloud mitgeben solltet, machen ihn nicht nur sehr stabil in Solo-Kämpfen, sondern auch zum perfekten Buffer der Gruppe. Gebt ihm dafür:

Heilen

Barriere

Zeit / Amplifikation

Heilen ist für eine schnelle Notfall-Heilung unabdingbar. Mit Barriere könnt ihr euch selbst, oder den Tank der Gruppe, mit "Wall" schützen, was ordentlich den Schaden verringert.

Mit Zeit könnt ihr die Gruppe in den Zustand "Hast" versetzen, was den ATB-Aufbau massiv beschleunigt. Habt ihr hingegen Red XIII in der Gruppe, der mit "Lunares Tempo" denselben Effekt auf die gesamte Gruppe hat, dann koppelt Barriere mit einer der drei Amplifikation-Materia, so dass ihr die gesamte Gruppe mit Wall buffen könnt.

Weitere Materia-Kombinationen für die anderen Charaktere findet ihr hier:

Ideale Ausrüstung für Cloud Als Waffe solltet ihr entweder das "Runenschwert" oder den "Wellenbrecher" nutzen. Beide Schwerter haben "Heilender Shock" und "Schaden-Subspirit", womit ihr eure MP konstant wiederherstellt. So gehen euch niemals die MP aus. Heilender Schock versorgt euch mit mehr MP, als Aeriths Subspirit. Die Rüstung sollte möglichst viele Sockel haben. Je mehr, desto besser. Als Accessoire empfehlen wir euch den "Ring des Drachen". Damit generiert ihr Limitleiste beim blocken, perfekt für Clouds Spielstil.

Feindtechnik als Geheimwaffe

Eine der besten Materia des Spiels ist Feindtechnik. Analysiert ihr genug Gegner in einem Gebiet und bestreitet danach den passenden Kampf bei Chadley, dann erlernt ihr eine von sieben Techniken, die manche Kämpfe vollkommen trivial machen. Plasma-Entladung schockt Gegner für jeden ATB-Balken, den ihr herstellt. Heilwogen heilen genauso viel Gebet, für einen Balken. Geistesmarter und Grottenschlechter Atem hingegen zerstören mit einem Zauber ganze Gegnergruppen.