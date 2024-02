Final Fantasy 7 Rebirth - Die beste Ausrüstung und Materia-Kombination für Barret

Barret beschützt nicht nur den Planeten, sondern auch gleich eure gesamte Gruppe.

Ein Blick auf die Waffenfähigkeiten und den Skillbaum von Barret macht seine Rolle eigentlich ziemlich eindeutig. Square Enix scheint zu wollen, dass ihr ihn in Final Fantasy 7 Rebirth als Tank spielt, auf den die Gegner sich fokussieren, während die anderen Gruppenmitglieder ungestört aufräumen.

Barrets perfekte Verteidigung

Was Barret so stabil macht, ist sein Skillbaum. Dort habt ihr nicht nur einige Knoten, die seine Lebenspunkte erhöhen, sondern auch nette Talente, die ihm zum Kampfstart mit "Protes" und "Regena" buffen. Damit die Rolle als Tank auch erfüllen könnt, braucht ihr allerdings auch einige Materia:

Provozieren

Effizientes Blocken

Präzise Abwehr

Provozieren garantiert, dass Barret alle Gegner auf sich zieht, sobald ein anderes Gruppenmitglied in Bedrängnis gerät, also die HP in den roten Bereich fallen. Schon ab Stufe 2 der Materia kann er damit durchgehend tanken.

Mit den richtigen Skillpunkten und Waffenfähigkeiten baut ihr Limit beim Blocken auf, so dass ihr in längeren Kämpfen mehrfach eure Limitleiste auffüllen könnt.

Effizientes Blocken und Präzise Abwehr hingegen garantieren, dass Barret kaum Schaden erleidet, sobald alle Feinde auf ihn einprügeln. Solange ihr ihn nicht aktiv steuert, wird er fast durchgehend blocken.

TP- und MP-Boost für jeden Charakter Unabhängig von den in diesem Guide besprochenen Materia, solltet ihr allen euren Gruppenmitgliedern mindestens eine TP-Boost und eine MP-Boost Materia geben. Im Endgame auf Stufe 70 machen das ungefähr 1.500 TP und 20 MP aus, die ihr zusätzlich habt.

Buffen und Heilen

Damit Barret nicht nur sinnlos in der Gegend rumsteht, könnt ihr ihn mit einiger hilfreicher Magie ausstatten:

Heilen + Auto-Magie

Barriere + Magieverstärkung

Mit beiden Materia macht ihr Barret komplett unabhängig von seinen Gefährten. Mit "Wall" wird der gesamte Schaden auf ihm halbiert und dank Magieverstärkung hält der Buff ewig. Heilen und Auto-Magie garantieren, dass Barret sich selbst am Leben hält.

Habt dabei keine Angst vor MP-Problemen. Viele von Barrets Waffen haben "Schaden-Supspirit”, mit denen er MP regeneriert, wenn er auf die Mütze bekommt.

Die Waffenfähigkeiten bestimmen, ob ihr Barret eher als Schadensverursacher oder Tank bauen solltet.

Weitere Materia-Kombinationen für die anderen Charaktere findet ihr hier:

Die beste Ausrüstung für Barret Als Waffe empfehlen wir euch den "Feindwerfer", denn das Gewehr hat alles, um Barret zu einem noch besseren Tank zu machen. Buffs halten mit dieser Waffe 25% länger, Heilung ist 25% stärker, Barret erhält Limit/MP fürs Blocken und Schocks heilen ihn und regenerieren MP. An Rüstung nehmt, was mehr Sockelplätze hat. Je mehr, desto besser. Als Accessoire gibt es mehrere Möglichkeiten: "Mondsicheltalisman" lässt Barret kaum Schaden erleiden, wenn ihr ihn nicht aktiv steuert, "Kampfrüstung" erhöht die Vitalität um 10% und gibt euch 500 HP oder ihr entscheidet euch für den "Schal des Grolls". Damit steigen alle Verteidigungswerte und ihr werdet immun gegen Tod und Gemach.

Barrets Offensive sind die Fähigkeiten

Alles für Barret war bisher defensiv und eher passiv. Das ist ok, da Barret Schaden vor allem aus seinen Fähigkeiten kommt. "Feuerstoß" allein ist schon sehr stark, weswegen ihr unbedingt auch Auto-Spezialfähigkeit sockeln solltet.

Nutzt die ATB-Balken für seine zahlreichen Fähigkeiten und ihr könnt euch offensive Materia eigentlich komplett sparen.