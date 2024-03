Final Fantasy 7 Rebirth - Die beste Ausrüstung und Materia-Kombination für Red XIII

Red XIII ist einer der flexibelsten Charaktere.

Es ist gar nicht so einfach für Red XIII in Final Fantasy 7 Rebirth eine Rolle zu finden. Er ist ein mächtiger Nahkämpfer, hat einen guten Magiewert, durchschnittlichen ATB-Aufbau und Fähigkeiten, die irgendwie alles abdecken: Heilen, Unterstützen, Schaden. Daher solltet ihr ihn als genau das einsetzen, was ihr braucht.

Red XIII als Tank

Fast alle von Reds Fähigkeiten drehen sich um seine Rache-Mechanik. Dabei müsst ihr blocken, um die Rächerleiste zu füllen, damit ihr danach im Rache-Modus ordentlich austeilt und seine stärksten Fähigkeiten nutzen könnt.

Bei einem Charakter, der so stark vom Blocken abhängig ist, solltet ihr folgende Materia sockeln:

Effizientes Blocken

Präzise Abwehr

Provozieren (ohne Barret)

Die beiden ersten Materia sind wichtig für alle Charaktere, die Schaden abfangen sollen oder die ihr aktiv steuert. Damit füllt ihr Reds Rache-Leiste in kürzester Zeit.

Habt ihr Barret nicht in der Gruppe, der als Tank sogar etwas besser funktioniert, dann gebt Red zusätzlich "Provozieren" mit, damit sich Gegner auf ihn konzentrieren. So füllt sich die Rache-Leiste dann so schnell, dass ihr durchgehend seine Unterstützungsfähigkeiten wirken könnt, wie "Lunares Tempo" und "Heilender Hüter".

TP- und MP-Boost für jeden Charakter Unabhängig von den in diesem Guide besprochenen Materia, solltet ihr allen euren Gruppenmitgliedern mindestens eine TP-Boost und eine MP-Boost Materia geben. Im Endgame auf Stufe 70 machen das ungefähr 1.500 TP und 20 MP aus, die ihr Extra habt.

Red XII als Unterstützer

Red XIII könnt ihr getrost alle Unterstützungs-Materia geben. Seine Fähigkeiten machen genug Schaden.

Elementare Magie solltet ihr Red nicht wirklich mitgeben. Seine Fähigkeiten, vor allem “Bla Bla", verursachen oft mehr Schaden, ohne MP zu verbrauchen und Cloud, Aerith oder Yuffie sind bedeutend bessere Magier. Seine MP solltet ihr hingegen für Materia nutzen, die nur selten eingesetzt werden, um ATB lieber in seine Fähigkeiten zu investieren:

Versiegelung

Zerstörung

Zeit

Gestärkte Attacke

Alle diese Materia sind an und für sich nützlich, werden aber nur selten eingesetzt. Ihr solltet sie je nach Gegner austauschen.

Als Waffe empfehlen wir euch “Brisingamen”. Damit halten Buffs auf anderen Charakteren 50% länger und eure Rächerleiste füllt sind bedeutend schneller. An Rüstung nehmt, was mehr Sockelplätze hat. Je mehr, desto besser. Als Accessoire gibt es mehrere Möglichkeiten: Für normale Kämpfe gegen mehrere Gegner nehmt den “Mantel des Chocobo-Königs”. Dann startet ihr mit vollen ATB-Leisten in den Kampf. Lasst dann aber die Materia Erstschlag weg. Bei Bosskämpfen nehmt “Locce-Schlüsselanhänger”, um das meiste aus euren Fähigkeiten herauszuholen.

Red XIII als Schadensverursacher

Nehmt für Red am besten Schmuckstücke, die den ATB-Aufbau verbessern.

Reds Fähigkeiten sind seine größte Stärke, so dass ihr vor allem seinen ATB-Aufbau stärken solltet. Hier lohnen sich Materia wie:

ATB-Schock

Erstschlag

ATB-Boost

Wilder Trickser (ohne Tifa)

Mit Erstschlag und ATB-Boost könnt ihr schon zum Start des Kampfes "Sternenstaubstrahl" wirken, wenn alle Gegner noch recht nahe zusammenstehen. Meistens reicht dies aus, um mindestens einen Feind in den Schock-Zustand zu versetzen, so dass ihr entweder einen zweiten "Sternenstaubstrahl" nachsetzen könnt oder durch andere Fähigkeiten rotiert, so dass ihr Wilder Trickser auslöst.

Solltet ihr Tifa in der Gruppe haben, dann gebt ihr aber lieber "Wilder Trickser". Sie löst die Materia besser aus als Red.