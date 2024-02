Final Fantasy 7 Rebirth - Die beste Ausrüstung und Materia-Kombination für Tifa

Tifa kann selbst den härtesten Gegner klein bekommen.

Die Faustkämpferin Tifa ist mit weitem Abstand euer mächtigstes Gruppenmitglied in Final Fantasy 7 Rebirth und sollte eigentlich immer Teil des Teams sein. Mit fast allem, was sie tut, erhöht sie den Schadensmultiplikator im Schockzustand, so dass ihr Bosse in Sekunden auseinandernehmen könnt. Gleichzeitig generiert sie nicht nur ATB für sich selbst, sondern für die ganze Gruppe.

Tifa als ATB-Batterie

Tifa generiert schon aufgrund ihrer hohen Schlagfolge sehr viel ATB. Daher lohnt es sich, dies noch weiter zu verstärken. Ihr erreicht das mit zwei Materia von Chadley:

Wilder Trickser

ATB-Kooperation

Beide Materia wirken sehr gegensätzlich, aber kommen bei Tifa sehr gut zusammen.

Wilder Trickser stellt für drei unterschiedliche Kommandos ATB wieder her. Das ist leicht zu erreichen durch Tifa Spezialangriff: "Zangans Lehre". Hier führt sie hintereinander unterschiedliche Angriffe aus, je nachdem ob ihr einen oder zwei Stapel von "Entfesseln" habt.

ATB-Kooperation hingegen gibt allen anderen Gruppenmitgliedern ATB, wenn ihr zweimal dieselbe Fähigkeit benutzt. In Tifas Fall wäre das "Entfesseln".

In der Praxis sieht das so aus: Kämpft, bis ihr zwei ATB-Balken habt, dann

Nutzt 2x Entfesseln: ATB-Kooperation wird ausgelöst und alle bekommen ATB.

Drückt zweimal die Dreieck-Taste: Wilder Trickser wird ausgelöst und ihr habt wieder zwei Balken ATB.



Tifa kann den während des Schocks den Bonus allein locker auf 300% heben.

Diese Kombo nutzt Tifa auch automatisch. Gebt ihr eine der Auto-Spezialfähigkeit Materia. Braucht ihr hingegen schnell ATB, wechselt rüber zu ihr und lasst Hiebe regnen.

TP- und MP-Boost für jeden Charakter Unabhängig von den in diesem Guide besprochenen Materia, solltet ihr allen euren Gruppenmitgliedern mindestens eine TP-Boost und eine MP-Boost Materia geben. Im Endgame auf Stufe 70 machen das ungefähr 1.500 TP und 20 MP aus, die ihr zusätzlich habt.

Der perfekte Notfall-Heiler

Ihr solltet auch Tifa nicht als Heilerin außer Acht lassen. Im ersten Moment scheint es sinniger, jemanden wie Aerith das Heilen zu überlassen. Diese hat allerdings einen sehr langsamen ATB-Aufbau und ist daher nicht immer direkt verfügbar, falls ihr mal schnelle Heilung braucht. Nehmt hier also lieber Tifa mit der Kombo:

Heilen + Amplifikation

Dank Synchro-Fertigkeiten könnt ihr ohne Mana zaubern.

Sockelt ihr die beiden Materia zusammen, könnt ihr alle gleichzeitig heilen. Nutzt das zusammen mit der Synchro-Fähigkeit "Spiralsprung", mit der Tifa und Cloud unendlich viele MP haben, und ihr könnt durchgehend Heilungen wirken.

Wenn ihr Amplifikation noch nicht habt, dann nutzt Gebet. Das verbraucht zwar zwei ATB-Leisten, aber die hat Tifa schnell wieder zusammen.

Weitere Materia-Kombinationen für die anderen Charaktere findet ihr hier:

Die beste Ausrüstung für Tifa Als Waffe empfehlen wir euch die "Kristallhandschuhe". So habt ihr direkt am Anfang des Kampfes ATB, eure Enfesselungs-Fähigkeiten sind stärker und Heilen erhöht die Limitleiste. An Rüstung nehmt, was mehr Sockelplätze hat. Je mehr, desto besser. Für Accessoires gibt es zwei Möglichkeiten: "Locce-Schlüsselanhänger" verringert den ATB-Verbrauch, so dass Tifas Kombos besser fließen. Das "Transfer-Modul" erhöht die Limitleiste für jeden verbrauchten ATB-Balken.

Bosskiller mit 300% Schock

Richtig stark wird Tifa erst, wenn Gegner geschockt sind. Unterstützt Cloud daher mit der Kombo:

elementare Materia + Elementaraffinität

Nutzt die Schwäche des Monsters mit der passenden Materia aus, um schnell mit normalen Angriffen den Schock auszulösen und dann mit "Zangans Lehre" die Schock-Prozente hochzutreiben.