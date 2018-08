FIFA 19 erscheint in gut einem Monat. Aus der Beta sind trotz Geheimhaltungs-Vorschriften jetzt einige Videos geleakt, die die neuen Torjubel zeigen.

Zumindest wissen wir jetzt schon, wie sich Jesse Lingard, Paul Pogba und Kylian Mbappé feiern können.

Zusätzlich beschweren sich gleich zwei Fußballspieler über ihren Look im kommenden FIFA-Spiel, was zu einer amüsanten Reaktion Konamis geführt hat.

Jesse Lingard tanzt den Milly Rock

Jesse Lingard: Offenbar besteht in FIFA 19 die Möglichkeit, mit dem Manchester United- und England-Spieler auf Knopfdruck den Milly Rock zu tanzen.

So if you press A when you score with @JesseLingard on FIFA 19 he Milly Rocks ? I wanna know who they motion cap'd for this ? pic.twitter.com/pFzcSsMbsy — World Cup winner, Paul Pogba (@bIindinho) August 12, 2018

Begeisterung hält sich in Grenzen: Das Ganze wirkt etwas, ähm, hölzern.

So sieht der Torjubel eigentlich in echt aus:

FIFA 19

Geleakte Screenshots aus der Beta zeigen neuen Karrieremodus

Paul Pogba macht den Billy-Dance

Billy-Dance auf Knopfdruck: Drücken wir A, gibt sich Paul Pogba seinen Gefühlen hin und legt folgende heiße Sohle aufs Parkett.

Pogba also does the Billy Dance if you press A pic.twitter.com/1aLVDr1EeZ — World Cup winner, Paul Pogba (@bIindinho) August 12, 2018

So sieht Kylian Mbappés neuer Torjubel aus

Verschränkte Arme: Kylian Mbappés Signature-Move mit den verschränkten Armen als Torjubel stößt offenbar auf die meiste Gegenliebe bei den Fans auf Twitter.

They got Mbappe on point though ? pic.twitter.com/JuAgeUskne — World Cup winner, Paul Pogba (@bIindinho) August 12, 2018

Nicht aktuell: Der Fußballspieler zeigt sich angesichts seiner Haarpracht in FIFA 19 alles andere als begeistert.

In einem Tweet beschwert er sich, er habe in der Spielereihe seit "99 Jahren" denselben Haarschnitt.

Can you change my haircut now please had the same trim on your game for 99 years ??? @EASPORTSFIFA — Jesse Lingard (@JesseLingard) August 14, 2018

Wilfried Zaha sieht das ähnlich & PES macht es besser

Jesse Lingard ist nicht allein: Wilfried Zaha stößt in dasselbe Horn und fordert seinerseits ebenfalls ein Frisuren-Update von EA Sports.

In PES sehen sie besser aus: Konami meldet sich daraufhin mit dem Hinweis zu Wort, dass der Sportler im neuen Pro Evolution Soccer die Haare schön hat.

Wie gefallen euch die Torjubel-Leaks und Frisuren der Fußballer?