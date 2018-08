FIFA 19 - EA bringt angeblich FIFA Street mit 5v5-Modus zurück

FIFA Street erhält dieses Jahr höchstwahrscheinlich keinen eigenständigen Ableger, allerdings lässt EA den beliebten Funkicker nun offenbar in FIFA 19 wieder aufleben. Zumindest in einem (weiteren) speziellen Spielmodus, den nun mehrere Spieler auf Twitter geleakt haben.

Last Player Standing bringt FIFA Street zurück

Neuesten Gerüchten zufolge komme FIFA 19 mit einem 5v5-Modus namens Last Player Standing. Passend dazu kursiert der erste Screenshot des neues Modus auf Twitter, der den Namen, die Spieleranzahl und ein wesentlich kleineres Spielfeld zeigt.

Das sind die Spielregeln: Laut Twitter-User BrokerFUT verlieren wir in Last Player Standing jedesmal einen Spieler, wenn wir ein Tor erzielen. Ganz wie im klassischen FIFA Street-Modus Last Man Standing.

There is a new mode in Kick Off where you lose a player for every goal scored, similar to “Last Man Standing” in FIFA Street. pic.twitter.com/VVZu2xh63z — BrokerFUT - Not a FUT Trader (@brokerfut) August 1, 2018

FIFA 19: Alle Gameplay-Änderung

Was das kommende Fußballspiel neu und anders macht

House Rules-Modus ebenfalls geleakt: Bereits vor einigen Tagen leakte Youtuber DTT mit "House Rules" einen weiteren neuen Modus für die Fußballsimulation, der sich ebenfalls den klassischen FIFA Street-Modus "Last Man Standing" zum Vorbild nehme und nach den gleichen Regeln funktioniere.

Der Unterschied zu Last Player Standing: In FIFA 19-House Rules treten laut DTT 11 gegen 11 Spieler gegeneinander an.

Stimmen die Gerüchte, dann erwarten uns mit Last Player Standing und House Rules also zwei Spielmodi, die sich den klassischen FIFA Street-Modus Last Man Standing zum Vorbild nehmen, aber in der Spieleranzahl auf dem Feld variieren. Doch Achtung: EA hat weder Last Player Standing noch House Rules offiziell für FIFA 19 bestätigt.

FIFA 19 erscheint am 28. September 2018 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.